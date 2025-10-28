ETV Bharat / state

यमुनोत्री धाम: 2026 की यात्रा के लिए अभी से तैयारियों में जुटा PWD, जानिए क्या है प्लानिंग

उत्तरकाशी: शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद इन दिनों मौसम साफ है. मौसम की अनुकूलता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करना शुरू किया गया है. मानसून के सीजन के दौरान यमुनोत्री पैदल मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया था. इसीलिए अब लोक निर्माण विभाग मौसम की अनुकूलता को देखते हुए क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में जुट गया है, ताकि आगामी यात्रा काल के लिए पैदल मार्ग को आवागमन हेतु सुगम व सुरक्षित बनाया जा सके.

इस वर्ष मानसून सीजन में क्षेत्र में अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण यमुनोत्री इलाके में सड़क मार्ग से लेकर पैदल मार्ग तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस कारण यमुनोत्री धाम में यात्रा कई दिनों तक बाधित भी रही थी. इसके साथ ही मानसून के बाद एक महीने क्षेत्र में यात्रा का दबाव बढ़ गया था, जिस कारण मार्गों को ठीक से दुरुस्त नहीं किया जा सका.

वहीं अब यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद हो गए है और यात्रा बंद हो गई. वहीं इन दिनों क्षेत्र में मौसम साफ है. मौसम की अनुकूलता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी यात्रा काल के लिए क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग के सुधारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है. साथ ही इस दौरान पैदल यात्रा मार्ग पर मानव आवाजाही भी बंद है, जिस कारण विभाग द्वारा कई स्थानों पर संकरे पैदल मार्ग की चौड़ाई भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आगमी यात्रा में तीर्थ यात्रियों को परेशानी का समाना न करना पड़े.