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दिल्ली में कल से 42 स्थानों पर लगेंगे जन कल्याण शिविर: राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन सहित कई सेवाओं का होगा निपटारा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक ( File Photo )