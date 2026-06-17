ETV Bharat / state

दिल्ली में कल से 42 स्थानों पर लगेंगे जन कल्याण शिविर: राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन सहित कई सेवाओं का होगा निपटारा

जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार आम लोगों को सरकारी सेवाएं उनके घर के निकट और सरल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए 18 जून से 20 जून तक राजधानी के 42 स्थानों पर व्यापक जन कल्याण शिविरों का आयोजन कर रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इन शिविरों में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिले. इसी उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों को इन शिविरों में भाग लेने और मौके पर ही अधिकतम मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश शिविर विद्यालय परिसरों में लगाए जाएंगे ताकि नागरिकों को सुविधाजनक और सुलभ स्थान उपलब्ध हो सके. शिविरों में आने वाले लोगों के बैठने, प्रतीक्षा करने और आवश्यक सहायता प्राप्त करने की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी. सभी शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे.

कल से 42 स्थानों पर लगेंगे जन कल्याण शिविर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. नागरिकों से संबंधित अनेक कार्यों और आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा तथा आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा.

कई सेवाओं का होगा मौके पर निपटारा

उन्होंने बताया कि शिविरों में पिंक कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं ऋण सुविधा, राशन कार्ड संबंधी सेवाएं, आधार पंजीकरण, ई-श्रम कार्ड, जन धन खाता, स्टार्टअप इंडिया तथा एमएसएमई एवं उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा संबंधी जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. शिविरों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली योजना, विधवा पुत्री विवाह सहायता, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन तथा अन्य पेंशनधारकों का रिकॉर्ड अपडेट/नवीनीकरण किया जाएगा. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और बीपीएल कार्डधारकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी शिविरों में उपलब्ध रहेगी. राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा ‘हौसलो की उड़ान’ और टैलेंट हंट कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत एलपीएससी योजना के माध्यम से जल कनेक्शनों के नियमितीकरण, गृह कर संबंधी सेवाओं तथा पीएम-उदय योजना से संबंधित मामलों के लिए भी नागरिक शिविरों का लाभ उठा सकेंगे. साथ ही, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT
DELHI CM REKHA GUPTA
DEVELOPMENT WORKS IN DELHI
PUBLIC WELFARE CAMPS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.