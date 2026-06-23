पलामू में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, लोगों ने किया रोड जाम

पलामू में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, लोगों ने किया रोड जाम
पलामू में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के विरोध में लोगों ने रोड जाम कर दिया.
Published : June 23, 2026 at 11:07 PM IST
पलामूः जिला में सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. घटना मंगलवार देर शाम की है. सड़क हादसे के बाद लोगों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया.
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. ग्रामीणों को समझा बुझाकर रोड जाम हटवाने का प्रयास किया जा रहा है. बुजुर्ग नागेश्वर तिवारी गढ़वा के रमकंडा के रहने वाले हैं
नागेश्वर तिवारी बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी क्रम में पोखराहा में बाईपास के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. इस टक्कर में नागेश्वर तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा होकर लोगों ने रोड को जाम कर दिया.
ग्रामीणों की मांग है कि पोखराहा में बाईपास के पास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है. नेशनल हाईवे के बाईपास बनने के दौरान पोखरहा में डालटनगंज पांकी रोड और नेशनल हाईवे एक दूसरे को क्रॉस करती है. यहां पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं है. इसी वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एससीडीपीओ राजेश यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्रामीणों को समझा बुझाकर रोड जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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