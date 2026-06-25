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पलामू में सड़क हादसे में युवक की मौत, नाराज ग्रामीण ने की एनएच बंद करने की मांग

पलामूः जिला में सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा में सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई है. इस हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने डालटनगंज पांकी रोड और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया.

मृतक की पहचान पाखी थाना क्षेत्र के करार के रहने वाले मजीद अंसारी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. मजीद अंसारी पांकी से डालटनगंज स्कूटी से जा रहे थे इसी इसी क्रम में पोखराहा में नेशनल हाइवे बाई पास पर हाइवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में मजीद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडीकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पोखराहा में नेशनल हाईवे और डालटनगंज पांकी रोड को जाम कर दिया. ग्रामीण नेशनल हाईवे को बंद करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं बनता है तब तक परिचालन बंद रखा जाए. रोड जाम के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है और ग्रामीणों के साथ बातचीत की जा रही है.

सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सड़ हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. जिस जगह पर या दुर्घटना हुई है वहां पर पिछले 15 दिनों में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. दरअसल, नेशनल हाईवे और डालटनगंज पांकी रोड पोखराहा में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं.