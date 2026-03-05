विधानसभा बजट सत्र : सदन में हंगामे के बीच दो विधेयक पारित, हाथापाई तक आई नौबत
विधानसभा में हंगामे के बीच जन विश्वास और दुकान प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पारित. बाल श्रम पर रोक, कार्य समय बढ़ा, छोटे अपराधों पर जुर्माना.
Published : March 5, 2026 at 8:06 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए गए. सदन में विधायी कार्य के दौरान राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया. इसके साथ ही राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई. जन विश्वास विधेयक को बिना किसी हंगामे के पारित हुआ, जबकि दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायक दल के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हंगामे के कारण सदन का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया. इतना ही नहीं इस दौरान हाथापाई की नौबत तक आ गई. भारी हंगामे के बीच एक बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही आधे घंटे बाद फिर शुरू हुई तो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. सदन में बढ़ती हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने वीडियो देखकर कार्रवाई की व्यवस्था दी.
चर्चा के दौरान सदन में हुआ जोरदार हंगामा: दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व विधायक गोविंद डोटासरा के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद सदन का माहौल काफी गरमा गया और दोनों पक्षों के विधायक वेल में उतर आए. दरअसल, विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा अपना पक्ष रख रहे थे. इसी दौरान सभापति संदीप शर्मा ने घंटी बजाकर उन्हें संबोधन समाप्त करने के लिए कहा. इस पर गोविंद डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विधायक बिल पर बोल रहे हैं और उन्हें बीच में नहीं रोका जा सकता. इस बात को लेकर संदीप शर्मा और गोविंद डोटासरा के बीच तल्ख बहस शुरू हो गई. सभापति ने अपनी सीट से खड़े होकर डोटासरा को हिदायत दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच माहौल और गरमा गया.
कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे, नारेबाजी: बहस के बाद कांग्रेस विधायक डोटासरा के समर्थन में एकजुट होकर सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति संभालने की कोशिश की. हालांकि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी जोगाराम पटेल की सीट तक पहुंचकर उनके समर्थन में खड़े हो गए. देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक वेल में आमने-सामने आ गए और सदन में नारेबाजी तेज हो गई.
हाथापाई की नौबत: हंगामे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस विधायक हाकम अली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. दोनों के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि हाथापाई की नौबत आ गई. दोनों के बीच लगभग एक से डेढ़ फीट की दूरी रह गई थी. मदन दिलावर ने कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी को बदतमीजी बताया, जिस पर हाकम अली उनसे उलझ गए और दोनों के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ.
दोनों पक्षों के कई विधायक वेल में: सत्ता पक्ष की ओर से अविनाश गहलोत, श्रीचंद कृपलानी, हमीर सिंह भायल, मदन दिलावर, कैलाश वर्मा, हेमंत मीणा, रमेश खींची, सुखवंत सिंह, जेठालाल व्यास, फूल सिंह मीणा, गोपीचंद मीणा, हरलाल सहारण, रामविलास डूंगरपुर और ताराचंद सारस्वत समेत कई विधायक वेल में पहुंच गए. वहीं कांग्रेस की ओर से गोविंद डोटासरा, नरेंद्र बुडानिया, हरिमोहन शर्मा, दीनदयाल बैरवा, दीपचंद खेरिया, अमित चाचान, प्रशांत शर्मा, सीएल प्रेमी, रीटा चौधरी, भगवाना राम सैनी, राजेंद्र पारीक, रामकेश मीणा, मनीष यादव, डूंगर राम गेदर, अमीन कागजी, हाकम अली और घनश्याम मेहर समेत अन्य विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे.
आसन की सख्त टिप्पणी: इस दौरान सभापति संदीप शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग दादागिरी कर रहे हैं और आपके हिसाब से सदन नहीं चल सकता. उन्होंने विधायकों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने के निर्देश भी दिए. उधर मंत्री अविनाश गहलोत ने अपनी सीट पर पहुंचने के बाद कहा कि यह नाथी का बाड़ा नहीं है, जो मनमर्जी से चलाया जाए. स्थिति बिगड़ने के बाद सभापति की सीट पर अर्जुन लाल जीनगर आए और कांग्रेस विधायकों से शांत होकर अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया. कांग्रेस विधायकों ने वेल से ही पूर्व सभापति संदीप शर्मा के रवैये पर आपत्ति जताई. जीनगर ने कहा कि आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले अपनी सीटों पर जाएं, उसके बाद चर्चा की जाएगी. इसी दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जो सभापति से ऐसा व्यवहार करते हैं, उनसे आग्रह करने का भी कोई मतलब नहीं है. लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
गतिरोध के बाद आरोप-प्रत्यारोप तेज: सदन की कार्यवाही आधे घंटे बाद फिर जैसे ही शुरू हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद डोटासरा ने आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा के व्यवहार पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने डोटासरा के आचरण को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया.
डोटासरा का आरोप, सभापति ने बोलने नहीं दिया: सदन में गतिरोध के बाद गोविंद डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा विधेयक पर वस्तुस्थिति रख रहे थे, लेकिन आसन पर बैठे संदीप शर्मा ने घंटी बजाकर उन्हें रोक दिया. डोटासरा ने कहा कि किसी विधेयक पर बोलने के लिए समय सीमा तय नहीं होती है, लेकिन उन्हें पांच मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति का व्यवहार मर्यादा के अनुरूप नहीं था. डोटासरा ने कहा कि अगर सभापति ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो विपक्ष की सुरक्षा और संरक्षण कौन करेगा.
उन्होंने यहां तक कहा कि सभापति का मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए. इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डोटासरा की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आसन के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता. वहीं विधायक संदीप शर्मा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें अध्यक्ष की ओर से निर्देश था कि वक्ता को पांच मिनट बोलने दिया जाए. उन्होंने कहा कि पांच मिनट पूरे होने के बाद ही उन्होंने घंटी बजाई थी. शर्मा ने कहा कि वे पूरी गरिमा के साथ अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हुआ वह ठीक नहीं था.
सत्ता पक्ष ने किया पलटवार: मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि डोटासरा ने आसन के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा कि डोटासरा का आचरण ठीक नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि वे उग्रता के साथ आसन तक पहुंच गए और आसन को धमकाने जैसा व्यवहार किया, जो सदन की मर्यादा के खिलाफ है. पटेल ने कहा कि सभी सदस्यों का दायित्व है कि वे सदन की व्यवस्था और आसन का सम्मान करें. सदन में बढ़ते विवाद के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाएगी. उन्होंने कहा कि किसे कितनी देर बोलने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद क्या हुआ, इसकी पूरी जांच की जाएगी. अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार सुबह वीडियो मंगवाकर देखने के बाद इस मामले में व्यवस्था दी जाएगी.
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक: यह विधेयक राज्य में दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए लाया गया है. इसके जरिए 1958 के अधिनियम में संशोधन कर श्रम नियमों को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है.
विधेयक के मुख्य प्रावधान
- प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु बढ़ाई: पहले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है. इससे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में काम पर रखने पर रोक लगेगी.
- दैनिक कार्य समय बढ़ाया: पहले अधिकतम कार्य समय 9 घंटे प्रतिदिन था. संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है.
- ओवरटाइम की सीमा बढ़ी: पहले ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे प्रति तिमाही थी. अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है.
- विश्राम (Rest Interval) नियम में बदलाव: पहले लगातार 5 घंटे काम के बाद विश्राम जरूरी था. अब यह सीमा 6 घंटे कर दी गई है, जिसके बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम आवश्यक होगा.
- किशोरों के काम के नियम: किशोरों की आयु श्रेणी 12–15 वर्ष से बदलकर 14–18 वर्ष कर दी गई है. 14–18 वर्ष के किशोरों को रात में काम करने की अनुमति नहीं होगी.
- पुराने अध्यादेश का स्थान: यह विधेयक 2025 में लाए गए अध्यादेश की जगह लेकर उसे स्थायी कानून का रूप देता है.
- मुख्य उद्देश्य: बाल श्रम पर रोक मजबूत करना, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के संचालन को अधिक लचीला बनाना, श्रमिकों के काम के नियमों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना.
राजस्थान जन विश्वास विधेयक पारित: राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है. सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और कई मामलों में जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है.
क्या है जन विश्वास संशोधन विधेयक: यह विधेयक वर्ष 2025 में लाए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर स्थायी कानून का रूप देता है. इसके तहत कई राज्य कानूनों में संशोधन कर छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक किया गया है, ताकि नागरिकों और व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सके.
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म: कई कानूनों में छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों पर पहले जेल की सजा का प्रावधान था. संशोधन के बाद ऐसे मामलों में कैद की सजा हटाकर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
- 11 राज्य कानूनों में संशोधन: इस विधेयक के जरिए राज्य के करीब 11 अलग-अलग अधिनियमों में बदलाव किया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके.
- छोटे तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर: छोटी प्रक्रियागत गलतियों, जैसे दस्तावेज या रिकॉर्ड समय पर प्रस्तुत न करना को आपराधिक अपराध की श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक दंड के दायरे में लाया गया है.
- कुछ कानूनों में उदाहरण: राजस्थान वन अधिनियम 1953 – जंगल में पशु चराने जैसे मामलों में जेल की जगह जुर्माना लगाया जाएगा.
- राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961: औद्योगिक इकाइयों से जुड़े छोटे उल्लंघनों पर आपराधिक कार्रवाई खत्म की गई.
- विधेयक का उद्देश्य: नागरिकों और व्यापारियों को अनावश्यक मुकदमों से राहत देना, अदालतों पर मामलों का बोझ कम करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देना.
