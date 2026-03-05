ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : सदन में हंगामे के बीच दो विधेयक पारित, हाथापाई तक आई नौबत

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए गए. सदन में विधायी कार्य के दौरान राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया. इसके साथ ही राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई. जन विश्वास विधेयक को बिना किसी हंगामे के पारित हुआ, जबकि दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायक दल के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हंगामे के कारण सदन का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया. इतना ही नहीं इस दौरान हाथापाई की नौबत तक आ गई. भारी हंगामे के बीच एक बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही आधे घंटे बाद फिर शुरू हुई तो आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. सदन में बढ़ती हंगामे की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने वीडियो देखकर कार्रवाई की व्यवस्था दी.

चर्चा के दौरान सदन में हुआ जोरदार हंगामा: दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व विधायक गोविंद डोटासरा के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद सदन का माहौल काफी गरमा गया और दोनों पक्षों के विधायक वेल में उतर आए. दरअसल, विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा अपना पक्ष रख रहे थे. इसी दौरान सभापति संदीप शर्मा ने घंटी बजाकर उन्हें संबोधन समाप्त करने के लिए कहा. इस पर गोविंद डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विधायक बिल पर बोल रहे हैं और उन्हें बीच में नहीं रोका जा सकता. इस बात को लेकर संदीप शर्मा और गोविंद डोटासरा के बीच तल्ख बहस शुरू हो गई. सभापति ने अपनी सीट से खड़े होकर डोटासरा को हिदायत दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच माहौल और गरमा गया.

विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा (Video- Rajasthan Assembly)

इसे भी पढ़ें- सदन में विधायक ऋतु बनावत ने उठाया अवैध शराब की बिक्री का मामला, कहा- विरोध करने पर महिलाओं को पकड़ा

कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे, नारेबाजी: बहस के बाद कांग्रेस विधायक डोटासरा के समर्थन में एकजुट होकर सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति संभालने की कोशिश की. हालांकि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी जोगाराम पटेल की सीट तक पहुंचकर उनके समर्थन में खड़े हो गए. देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक वेल में आमने-सामने आ गए और सदन में नारेबाजी तेज हो गई.

हाथापाई की नौबत: हंगामे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस विधायक हाकम अली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. दोनों के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि हाथापाई की नौबत आ गई. दोनों के बीच लगभग एक से डेढ़ फीट की दूरी रह गई थी. मदन दिलावर ने कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी को बदतमीजी बताया, जिस पर हाकम अली उनसे उलझ गए और दोनों के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ.

दोनों पक्षों के कई विधायक वेल में: सत्ता पक्ष की ओर से अविनाश गहलोत, श्रीचंद कृपलानी, हमीर सिंह भायल, मदन दिलावर, कैलाश वर्मा, हेमंत मीणा, रमेश खींची, सुखवंत सिंह, जेठालाल व्यास, फूल सिंह मीणा, गोपीचंद मीणा, हरलाल सहारण, रामविलास डूंगरपुर और ताराचंद सारस्वत समेत कई विधायक वेल में पहुंच गए. वहीं कांग्रेस की ओर से गोविंद डोटासरा, नरेंद्र बुडानिया, हरिमोहन शर्मा, दीनदयाल बैरवा, दीपचंद खेरिया, अमित चाचान, प्रशांत शर्मा, सीएल प्रेमी, रीटा चौधरी, भगवाना राम सैनी, राजेंद्र पारीक, रामकेश मीणा, मनीष यादव, डूंगर राम गेदर, अमीन कागजी, हाकम अली और घनश्याम मेहर समेत अन्य विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे.

इसे भी पढ़ें- विधानसभा में उठी बच्चों को सोशल मीडिया की लत से छुटकारे के लिए कानून की मांग

आसन की सख्त टिप्पणी: इस दौरान सभापति संदीप शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग दादागिरी कर रहे हैं और आपके हिसाब से सदन नहीं चल सकता. उन्होंने विधायकों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने के निर्देश भी दिए. उधर मंत्री अविनाश गहलोत ने अपनी सीट पर पहुंचने के बाद कहा कि यह नाथी का बाड़ा नहीं है, जो मनमर्जी से चलाया जाए. स्थिति बिगड़ने के बाद सभापति की सीट पर अर्जुन लाल जीनगर आए और कांग्रेस विधायकों से शांत होकर अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया. कांग्रेस विधायकों ने वेल से ही पूर्व सभापति संदीप शर्मा के रवैये पर आपत्ति जताई. जीनगर ने कहा कि आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले अपनी सीटों पर जाएं, उसके बाद चर्चा की जाएगी. इसी दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जो सभापति से ऐसा व्यवहार करते हैं, उनसे आग्रह करने का भी कोई मतलब नहीं है. लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

गतिरोध के बाद आरोप-प्रत्यारोप तेज: सदन की कार्यवाही आधे घंटे बाद फिर जैसे ही शुरू हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद डोटासरा ने आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा के व्यवहार पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने डोटासरा के आचरण को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया.

इसे भी पढ़ें- विधानसभा प्रश्नकाल : जनहित मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल, आंकड़ों को लेकर नोकझोंक