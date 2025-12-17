सरगुजा में आधार में सुधार यानी समस्या अपार, सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण आई दिक्कत
सरगुजा में आधार कार्ड बनवाने से लेकर सुधरवाने तक के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 1:16 PM IST
सरगुजा : आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजो में से एक है. इसकी महत्ता को देखते हुए इसे हर जगह अनिवार्य किया गया है. लेकिन आधार कार्ड अब आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है. आधार कार्ड संसोधन से लेकर नए आधार कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी से जनता त्रस्त है. इससे न सिर्फ जनता बल्कि आधार सेवा केंद्र के संचालकों की परेशानी भी बढ़ गई है. इधर जिम्मेदार भी इस समस्या से भली भांति परिचित है लेकिन वो इसे यूडीआई का मामला बताकर खुद को अलग कर रहे हैं.
सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण दिक्कत
आधार बनवाने और संशोधन को लेकर जिला ई प्रबंधक वैभव सिंह ने बताया कि अभी जैसे यूआईडीआई ने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं, इन्होंने यूसी मॉड यूनिवर्सल क्लाइंट करके एक टूल लांच किया है.इस अपग्रेडेशन के बाद जो भी चीजें ऑफलाइन होती थी,वो ऑनलाइन हो जाएंगी. आप आधार कार्ड में कोई भी सेवा के लिए करेक्शन या फिर अपडेट के लिए अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट वो सर्वर में रिफ्लेक्ट करने लगेगा,इससे चीजें जल्दी होंगी. पहले ये नहीं होता था.
अभी समस्या ये हो रही है कि यूसी सही से चल नहीं रहा है. कई जगहों पर समस्या आ रही है, जिसके कारण रिजेक्शन के केस बढ़ रहे हैं. जैसे कोई बायोमेट्रिक अपडेट कराया या फिर किसी प्रकार का वो अपडेट कराने की कोशिश कर रहा है. नए आधार बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं. वहां पर रिजेक्शन के केस ज्यादा हो रहे हैं- वैभव सिंह, ई प्रबंधक
तकनीक संबंधी आ रही है परेशानी
वैभव सिंह ने बताया कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो तकनीक से संबंधित है. हम इसके लिए लगातार कांटेक्ट में होते हैं. ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं तो हम यूआईडीआई की टीम से संपर्क करते हैं और पर्टिकुलर जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हम जाते हुए उनको मेल करते हैं. इसके लिए पोर्टल भी दिया हुआ है, जो एक ग्रिविलेंस पोर्टल है. उस पर भी भी हम रोज मेल करते हैं इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है. तभी हमको रिजल्ट थोड़ा सा लेट में आता है.
क्यों नहीं बन पा रहा है अपार ?
वैभव सिंह ने बताया कि अपार में समस्या हो रही है क्योंकि जिनके आधार में मिस्टेक है उनका अपार नहीं बन पा रहा है. अपार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो शिक्षा विभाग और बच्चों के लिए है. उसमें ये इशू है कि जैसे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और जन्म तिथि में अंतर है, नाम में अंतर है, कुछ लोगों का पूरा नाम ही चेंज है तो ये इस कारण उनका अपार सही ढंग से नहीं बन पा रहा है.जब तक ये चीजें आधार के हिसाब से और स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से सही नहीं रहेंगी दोनों मेल नहीं खाएंगे तब तक उनका अपार जनरेट नहीं होगा.
जो आधार में त्रुटि है उसके लिए भी हम लोग कैंप और डिटेल मांगे हैं ताकि हम वहां पर कैंप लगाकर उनको दस्तावेज की भी जानकारी दें. स्कूल में जिस स्कूल से हमको रिक्वेस्ट आती है और जिला प्रशासन इसके तहत कार्य कर रहा है कि जैसे स्कूल में हमको आया कि 10 बच्चों का ऐसा इशू है तो हम वहां पर उनको बताते हैं कि ये दस्तावेज लाओ और दो चार पांच दिन में जाकर वहां कैंप लगाते हैं. तो ये एक प्रक्रिया है इसके तहत हम उनके आधार में सुधार करते हैं. फिर वो आप अपार में जनरेट करा सकते हैं- वैभव सिंह, ई प्रबंधक
यूआईडीआई की टीम भी कर रही काम
वैभव सिंह ने बताया कि यूआईडीआई की बड़ी टीम काम कर रही.जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को रेस करते हैं,वैसे-वैसे उनकी टीम फिल्टरेशन करके काम कर रही है. वहां पर जैसा उनके अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है और जो हमारे पास इशू रेज है तो इशू सॉल्व हो रहे हैं. मतलब समस्या का निराकरण हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है. अपडेशन के हिसाब से जब इनका टूल्स जो यूसी टूल्स है जिस पर अभी काम करना है. आधार ऑपरेटरों को तो वो अगर सही ढंग से चलेगा तो निश्चित तौर पर जल्दी रिजल्ट आएंगे. मतलब जो भी अपडेट से रिलेटेड है आधार से और उसमें रिजल्ट जल्दी आएंगे.
आधार केंद्र चलाने वाले ऋषभ कुमार ने बताया कि आधार कार्ड में गलती सुधार की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जिससे जनता परेशान है. वर्तमान में स्कूली बच्चों के अपार कार्ड बन रहे हैं जिसमें पूर्णतः सही आधार का होना आवश्यक है. ऐसे में आधार में नाम, जन्म तिथि, पता, सरनेम सहित कोई भी सुधार काम की प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है. कई बार इसकी साइट्स से आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं. इसी तरह वर्तमान में राशनकार्ड के सत्यापन का काम चल रहा है, यहां भी ईकेवाईसी अनिवार्य है जिसमें भी समस्या आ रही है. साथ ही साथ जो लोग नया आधार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
