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शिकोहाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिगड़ी, कई रूटों पर घटी बसों की संख्या, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे यात्री

दम तोड़ती बस व्यवस्था. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद : सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा का सामना न करना पड़े. यात्रियों को समय से बस उपलब्ध हो और वे सुरक्षित एवं सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. बावजूद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो में बसों की कमी के चलते परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

शिकोहाबाद डिपो से 90 बसें चल रही थीं. पिछले साल डिपो की 20 बसें कंडम घोषित होने के बाद कई मार्गों पर बसों की उपलब्धता कम हो गई है. अब 70 बसें ही रोजना संचालित हो रही हैं. इसका सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है. बसों की कमी के चलते यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निजी वाहनों, टेंपो और डग्गामार बसों से सफर करना पड़ रहा है.

बसें कम होने से परेशान यात्री. (Video Credit; ETV Bharat) शिकोहाबाद डिपो से जिले के विभिन्न कस्बों और आसपास के क्षेत्रों के लिए रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है. इन बसों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. इनमें नौकरीपेशा लोगों के अलावा छात्र-छात्राएं, व्यापारी, मजदूर और इलाज के लिए आने-जाने वाले मरीज एवं उनके तीमारदार शामिल हैं. ऐसे में डिपो की बसों की संख्या कम होने से कई मार्गों पर परिवहन व्यवस्था का प्रभावित होना स्वाभाविक है. 20 बसें कंडम होने से बिगड़ा संचालन : पिछले वर्ष शिकोहाबाद डिपो की 20 बसें कंडम घोषित कर दी गई थीं. इन बसों के बेड़े से बाहर होने के बाद उपलब्ध बसों की संख्या कम हो गई. इसका असर अलग-अलग मार्गों पर बसों के संचालन और उनके फेरों पर पड़ा. पहले जिन मार्गों पर यात्रियों को नियमित अंतराल पर बसें उपलब्ध हो जाती थीं, वहां अब बसों का इंतजार करना पड़ रहा है. कई रूटों पर बसों के फेरे कम होने से यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ती है. पर्याप्त बसें नहीं होने से खाली पड़ा बस स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat) निजी और डग्गामार वाहनों की बढ़ी निर्भरता : रोडवेज बसों की कमी का फायदा निजी वाहन संचालक उठा रहे हैं. जिन मार्गों पर रोडवेज बसों की उपलब्धता कम हुई है, वहां टेंपो, मैजिक और डग्गामार वाहनों का संचालन बढ़ गया है. यात्री समय बचाने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन वाहनों का सहारा लेने को मजबूर हैं. हालांकि इन वाहनों में सफर करने के दौरान यात्रियों को निर्धारित किराये, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. खासकर छात्र-छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह स्थिति परेशानी का कारण बन रही है. शिकोहाबाद डिपो पर लगा बस रूट चार्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) फेरे बढ़ाकर समस्या दूर करने का दावा : परिवहन विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है. रोडवेज परिवहन निगम के शिकोहाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि उपलब्ध बसों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को राहत देने का प्रयास किया गया है, ताकि किसी भी मार्ग पर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो. इसके साथ ही कंडम घोषित की गई बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध कराने के लिए राज्य मुख्यालय को पत्र भी भेजा गया है. 20 किमी. जाने का किराया. (Photo Credit; ETV Bharat)