शिकोहाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिगड़ी, कई रूटों पर घटी बसों की संख्या, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे यात्री
शिकोहाबाद डिपो पर पहले 90 बसें थीं. 20 बसों के कंडम होने के बाद 70 बसें ही चल रही हैं. पढ़िए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:43 PM IST
फिरोजाबाद : सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा का सामना न करना पड़े. यात्रियों को समय से बस उपलब्ध हो और वे सुरक्षित एवं सुगम तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. बावजूद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो में बसों की कमी के चलते परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
शिकोहाबाद डिपो से 90 बसें चल रही थीं. पिछले साल डिपो की 20 बसें कंडम घोषित होने के बाद कई मार्गों पर बसों की उपलब्धता कम हो गई है. अब 70 बसें ही रोजना संचालित हो रही हैं. इसका सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है. बसों की कमी के चलते यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निजी वाहनों, टेंपो और डग्गामार बसों से सफर करना पड़ रहा है.
शिकोहाबाद डिपो से जिले के विभिन्न कस्बों और आसपास के क्षेत्रों के लिए रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है. इन बसों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. इनमें नौकरीपेशा लोगों के अलावा छात्र-छात्राएं, व्यापारी, मजदूर और इलाज के लिए आने-जाने वाले मरीज एवं उनके तीमारदार शामिल हैं. ऐसे में डिपो की बसों की संख्या कम होने से कई मार्गों पर परिवहन व्यवस्था का प्रभावित होना स्वाभाविक है.
20 बसें कंडम होने से बिगड़ा संचालन : पिछले वर्ष शिकोहाबाद डिपो की 20 बसें कंडम घोषित कर दी गई थीं. इन बसों के बेड़े से बाहर होने के बाद उपलब्ध बसों की संख्या कम हो गई. इसका असर अलग-अलग मार्गों पर बसों के संचालन और उनके फेरों पर पड़ा. पहले जिन मार्गों पर यात्रियों को नियमित अंतराल पर बसें उपलब्ध हो जाती थीं, वहां अब बसों का इंतजार करना पड़ रहा है. कई रूटों पर बसों के फेरे कम होने से यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ती है.
निजी और डग्गामार वाहनों की बढ़ी निर्भरता : रोडवेज बसों की कमी का फायदा निजी वाहन संचालक उठा रहे हैं. जिन मार्गों पर रोडवेज बसों की उपलब्धता कम हुई है, वहां टेंपो, मैजिक और डग्गामार वाहनों का संचालन बढ़ गया है. यात्री समय बचाने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन वाहनों का सहारा लेने को मजबूर हैं. हालांकि इन वाहनों में सफर करने के दौरान यात्रियों को निर्धारित किराये, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने और सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. खासकर छात्र-छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह स्थिति परेशानी का कारण बन रही है.
फेरे बढ़ाकर समस्या दूर करने का दावा : परिवहन विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का दावा किया जा रहा है. रोडवेज परिवहन निगम के शिकोहाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि उपलब्ध बसों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को राहत देने का प्रयास किया गया है, ताकि किसी भी मार्ग पर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो. इसके साथ ही कंडम घोषित की गई बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध कराने के लिए राज्य मुख्यालय को पत्र भी भेजा गया है.
नई बसों का इंतजार : शिकोहाबाद डिपो में बसों की कमी का स्थायी समाधान नई बसों की उपलब्धता पर निर्भर है. जब तक नई बसें डिपो को नहीं मिलतीं, तब तक उपलब्ध संसाधनों के सहारे ही संचालन व्यवस्था को बनाए रखना विभाग के सामने चुनौती बना रहेगा. वहीं यात्रियों की अपेक्षा है कि विभाग जल्द से जल्द नई बसें उपलब्ध कराए, ताकि प्रभावित मार्गों पर नियमित बस सेवा बहाल हो सके और उन्हें निजी तथा डग्गामार वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े.
शिकोहाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि साल 2025-26 में डिपो के पास 90 बसें थी, जो कि मैनपुरी-फर्रुखाबाद, इटावा-आगरा, एटा-शिकोहाबाद, जलेसर-फरिहा-अवागढ़ मार्ग पर चलती हैं. इन 90 में से 20 बसें कंडम होने के बाद डिपो के पास वर्तमान में 70 बसें बचीं हैं. मैनपुरी-फर्रुखाबाद रुट पर 6, इटावा-आगरा मार्ग पर 7, एटा-शिकोहाबाद मार्ग पर 6, जलेसर-फरिहा-अवागढ़ मार्ग पर एक बस की कटौती हुयी है.
10 लाख रुपये रोज की कमाई : सहायक प्रबंधक प्रेमपाल सिंह ने बताया, डिपो की 70 बसें प्रतिदिन दौड़तीं हैं, जिनसे प्रतिदिन 10 लाख रुपये की आमदनी और चार लाख रुपये का डीजल खर्च होता है. विभागीय बसें शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग पर 512, शिकोहाबाद- बेबर मार्ग पर 314, दिल्ली-शिकोहाबाद-इटावा मार्ग पर 666, एटा-शिकोहाबाद मार्ग पर 212 किलोमीटर दो दिन में फेरे लगाती हैं. डिपो के पास जो गाड़ियां है उनमें केवल 4 गाड़ियां ही 10 साल पुरानी हैं अन्य सभी गाड़ियां अच्छी कंडीशन में हैं. डिपो के पास एक भी अनुबंधित बस नहीं है.
जानें कितने चालक-परिचालकों के भरोसे है व्यवस्था : विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चालक के स्वीकृत पदों की संख्या 151 है. 136 ड्राइवर वर्तमान ने उपलब्ध हैं. 17 ड्राइवरों की कमी है. जबकि परिचालकों के स्वीकृत पदों की संख्या 151 है. पद से 13 ज्यादा 164 कंडक्टर वर्तमान में तैनात हैं. जिनमें से 44 ड्राइवर और 54 कंडक्टर नियमित हैं. चालकों को 2 रुपये 18 पैसे और कंडक्टर को दो रुपये 8 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब मानदेय मिलता है.
बसें कम होने से यात्री परेशान : बसों की संख्या कम होने से यात्री परेशान हैं और डग्गामार वाहनों का सहारा ले रहे हैं. मुस्तफाबाद निवासी अंकित यादव ने बताया कि वह इस मार्ग से घर जाने के लिए पिछले आधा घंटे से खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा है. मजबूरन उन्हें किसी डग्गामार वाहन से ही घर जाना पड़ेगा. इसी तरह गांव ओढमपुर निवासी सुभाष यादव का कहना है कि उनकी पत्नी के हाथ मे फ्रेक्चर हो गया है. आगरा से इलाज कराकर लौटे हैं और घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह पहले भी ई-रिक्शा से आये थे और ई-रिक्शा से ही जायेंगे. बता दें, दूसरे राज्यों या दूसरे डिपो की बस भी शिकोहाबाद डिपो पर आती हैं.
यह भी पढ़ें : जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे...रामपुर में सपा नेता के समर्थन में लगे पोस्टर, पुलिस ने हटवाए