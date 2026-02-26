ETV Bharat / state

Pink E-Bus Trial : मिट्टी के कट्टों के साथ तीन दिन का ट्रायल शुरू, दो चरण में चलेंगी 300 ई-बसें

पिंकसिटी में दौड़ी गुलाबी ई-बस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पिंकसिटी जयपुर में अब शहरी ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदलने जा रही है, जहां गुलाबी रंग की ई बसों का तीन दिन का ट्रायल गुरुवार से शुरू कर दिया गया है. यह ट्रायल आगामी तीन दिन तक चलेगा. यह ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जयपुर में दो चरणों में 300 गुलाबी ई-बसें आएंगी. फिलहाल, जयपुर में दो ई-बसें आई हैं, जिनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत गुरुवार से ई बस का ट्रायल रन शुरू किया गया है. अब तीन दिन मानसरोवर स्थित अग्रवाल फार्म से ई बस का ट्रायल रन शुरू किया गया है. ट्रायल रन के दौरान बसों में यात्रियों को नहीं बिठाया गया. यात्रियों के वजन के बराबर मिट्टी के कट्टे रखकर ट्रायल रन किया गया. पढ़ें : जैसलमेर में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज के खुद के स्टैंड से शुरू हुई बसें, यात्रियों को बड़ी राहत फिलहाल, दो बसों से किया जा रहा ट्रायल : उन्होने बताया कि फिलहाल, 12 मीटर और 9 मीटर की दो गुलाबी ई बस जयपुर पहुंची हैं. ट्रायल रन के दौरान संचालन, बैटरी क्षमता और यात्री सुविधा का परीक्षण किया जाएगा. इसके साथ ही जेसीटीएसएल के बगराना और टोडी डिपो में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ट्रायल रन सफल होने के बाद दोनों डिपो को पहले चरण में 75-75 ई बसें मुहैया करवाई जाएंगी. ट्रायल पूरा होने के 45 दिन के भीतर जयपुर को 150 ई बस मिलेंगी. अगले चरण में जेसीटीएसएल के बेड़े में 168 बसों को और शामिल किया जाएगा.