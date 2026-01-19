ETV Bharat / state

TGT शिक्षक भर्ती 2025 मामला; अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को चुनौती

प्रयागराज: लोक सेवा आयोग द्वारा टीजीटी 2025 शिक्षक भर्ती विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसे लेकर दाखिल याचिका में सहायक अध्यापक कंप्यूटर की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड) सेवा नियमावली में संशोधन कर बीएड को अधिमान्य योग्यता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है. विनोद कुमार यादव और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अध्यापक नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता: साथ ही कोर्ट चयन प्रक्रिया जारी रखने मगर गैर बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने का निर्देश दिया है. याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के खंड छह में सहायक अध्यापक कंप्यूटर की नियुक्ति के लिए बीएड को अधिमान्य योग्यता दिया गया है जबकि एनसीटीई की 2014 की अधिसूचना में बीएड सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता है.