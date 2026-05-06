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लोकसेवक जनता के प्रति जवाबदेह, जनहित कार्यों में न हो लापरवाही: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि अधिकारी संबंधित विभागों के विकास कार्य बारिश के मौसम से पहले पूर्ण कर लें.

CM Bhajanlal presiding over a meeting
बैठक लेते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 9:00 PM IST

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उदयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने भविष्य की आवश्यकताओं और जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप उदयपुर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए सड़क सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं अन्य सुविधाओं के विकास की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) और नगर निगम को शहर के चारों ओर 25 से 30 किलोमीटर की परिधि में विकास की समस्त संभावनाओं को देखते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि उदयपुर राजस्थान का सबसे प्रमुख पर्यटक शहर है. यहां देश–दुनिया से पर्यटक आते हैं. इसके दृष्टिगत अधिकारी आवश्यक कार्ययोजना बनाएं. उन्होंने कहा कि देवास परियोजना शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए. उल्लेखनीय है कि देवास परियोजना की तीसरी और चौथी स्टेज का कार्य पूर्ण होने के पश्चात उदयपुर शहर की झीलों में पानी की कमी नहीं रहेगी.

उदयपुर दौरे पर सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश (ETV Bharat Udaipur)

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आमजन को सुचारू पेयजल आपूर्ति हो सुनिश्चित: मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी संबंधित विभागों के विकास कार्य बारिश के मौसम से पहले पूर्ण कर लें, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना ना पड़े. उन्होंने शहर में सीवरेज और पाइपलाइन के कार्यों को प्रमुखता से पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने शहर की रिंग रोड योजना पर भी विशेष कार्य करने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने पूरे जिले में गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यकतानुसार प्लांट लगाकर आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने फतेहपुरा चौराहे पर एआई से ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सराहना करते हुए इसे अन्य चौराहों पर भी लागू करने के निर्देश दिए.

CM Bhajanlal at a Review Meeting
समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल (ETV Bharat Udaipur)

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उच्चतम मापदंडों के अनुरूप स्वच्छ हो उदयपुर: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए. उन्होंने उदयपुर की स्वच्छता रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाने के क्रम में उच्चतम मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा संस्थाओं, उद्योगपतियों और आमजन का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि लोकसेवक जनता के प्रति जवाबदेह हैं. इसलिए जनहित कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम रथ यात्रा के माध्यम से 13 विभागों के बारे में आमजन को जानकारी प्रदान करते हुए उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हुए आमजन से संवाद करें.

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संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने जिले एवं संभाग की प्रशासनिक स्थिति, यूडीए एवं नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर में चल रहे विकास कार्यों एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी. जिस पर मुख्यमंत्री ने विभागवार अपने सुझाव एवं निर्देश प्रदान किए.

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