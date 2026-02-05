ETV Bharat / state

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जनप्रतिधियों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर ने एक्शन का दिया भरोसा

बेमेतरा: बेमेतरा जिला के नगर पंचायत भिभौरी के जनप्रतिनिधियों ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोला है. नगर पंचायत भिभौरी के अध्यक्ष और पार्षदों के दल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई को ज्ञापन सौंपा और अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

भिभौरी में धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का कारोबार

नगर पंचायत भिभौरी के अध्यक्ष एवं पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत के वार्डों में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे वार्डों का माहौल दूषित हो रहा है और आम जनता परेशान है. राहगीर और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है. इससे पहले एसडीएम को भी शिकायत की गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसकी भनक शराब तस्करों को पहले ही लग गई, जिससे कार्रवाई प्रभावित हुई है-माही साहू, पार्षद

अवैध शराब बिक्री रोकने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई इस मामले में जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है- संदीप कुमार परगनिया,अध्यक्ष, नगर पंचायत भिभौरी