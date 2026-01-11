ETV Bharat / state

बूंदी में बजट पूर्व बैठक: जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटा, ऊर्जा मंत्री ने PWD इंजीनियर को लताड़ा

मंत्री ने साफ कहा कि सड़क निर्माण में कोई लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Minister Heeralal Nagar Meeting
बैठक में सड़कों का मुद्दा उठाती जनप्रतिनिधि (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 11, 2026 at 8:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: राज्य सरकार की बजट पूर्व संवाद बैठक में जिले की बदहाल सड़कों का मुद्दा छाया रहा. ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर के समक्ष आमजन और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों के घटिया निर्माण को लेकर जमकर रोष जताया. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता के बैठक में देरी से पहुंचने पर मंत्री नागर ने कड़ी नाराजगी जताई और जमकर लताड़ा. मंत्री ने साफ कहा कि सड़क निर्माण में कोई लापरवाही और घटिया निर्माण सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आरोप-दो वर्ष में गड्ढों में तब्दील सड़क: ‎‎पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने केशोरायपाटन और लाखेरी क्षेत्र की बदहाल सड़कों का जिक्र किया, बोलीं- कई जगह सड़कें गड्ढों में बदल चुकी हैं. इससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मेघवाल ने कहा- शिकायतों के बावजूद अधिकारी न मौके पर जाते हैं और न ही जनप्रतिनिधियो के फोन का जवाब देते हैं. चौतरा का खेड़ा क्षेत्र की सड़क की बदहाली का मामला प्रमुखता से उठाया गया. जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया. लिहाजा, कुछ समय में सड़कें टूट गईं. मंत्री नागर ने अधीक्षण अभियंता से कहा कि दो वर्षों में जिले में बनी सभी सड़कों की री-चेकिंग और जरूरत पड़ने पर विजिलेंस जांच भी करवाई जाएगी.

पढ़े: बजट पूर्व चर्चा: सर्वाइकल कैंसर पर जताई चिंता, इंजेक्शन मुहैया कराने का सुझाव

सड़कों की गुणवत्ता की जांच : ‎‎जिला प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता से सवाल किए गए तो अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी खुलकर जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि अभियंता कार्यालय के चैंबर से बाहर ही नहीं निकलते और जनता की समस्याओं से मुंह मोड़े रहते हैं. इस पर मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जनता के टैक्स से बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा. यदि अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन पर कार्रवाई करेंगे. ‎मंत्री ने बीते दो वर्षों में बनी सभी सड़कों की गुणवत्ता की गहन जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि जहां-जहां घटिया निर्माण की पुष्टि होगी, वहां संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सड़क किनारे जीएसएस पर आपत्ति: ‎‎बैठक में रायथल रोड पर सड़क किनारे विद्युत जीएसएस निर्माण का मामला मंत्री के सामने आया. इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई कि जीएसएस निर्माण से सड़क संकरी हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है. मंत्री ने आमजन की भावना ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कराने को कहा. उन्होंने बताया कि इस बारे में पीडब्ल्यूडी की ओर से विद्युत विभाग को पहले ही आपत्ति पत्र भेजा जा चुका है. अब इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा. मंत्री नागर ने दो टूक कहा कि जिले में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण प्राथमिकता है. घटिया निर्माण की शिकायत मिली तो जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा. पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत ने लीकेज पाइप लाइनों से मिलने वाले दूषित पानी का मुद्दा उठाया. सभापति सरोज अग्रवाल, एडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

पढ़ें: बजट सत्र से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग, गर्ग बोले- कांग्रेस अध्यक्ष सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे

'वीबी जी राम जी' ऐतिहासिक पहल: मंत्री नागर ने कहा कि पिछले बजट की अधिकांश घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका. उन्होंने बूंदी शहर की यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए नैनवां रोड पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर की डीपीआर जल्द पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और बूंदी बस स्टैंड की शिफ्टिंग की बाधाओं को विभागों के समन्वय से तत्काल दूर करने के निर्देश दिए. केशोवरायपाटन आरओबी की मरम्मत और भारतमाला प्रोजेक्ट के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया.

मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025' यानी वीबी जी राम जी को मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल है. यह कानून पुरानी मनरेगा का परिष्कृत रूप है, जो भ्रष्टाचार और लेटलतीफी जैसी कमियों को जड़ से मिटाएगा. अब ग्रामीणों को साल में 100 के स्थान पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. योजना में अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे, बल्कि जल संसाधन और पक्की सड़कों जैसी स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा. योजना की सबसे बड़ी विशेषता पारदर्शिता है, जिसमें एआई (AI), जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से कार्यों की निगरानी होगी. हर छह महीने में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी. श्रमिक हितों का ध्यान रखते साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य होगा. दो सप्ताह से अधिक की देरी होने पर स्वतः मुआवजे का प्रावधान है.

पढ़ें: 'बूंदी के साथ योजनाबद्ध उपेक्षा': विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर साधा निशाना

TAGGED:

बदहाल सड़कों का मुद्दा छाया
DILAPIDATED ROADS IN BUNDI
CHECKING THE QUALITY OF ROADS
REPRESENTATIVES ANGRY WITH OFFICERS
PRE BUDGET MEETING IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.