ETV Bharat / state

रांची में जनता दरबार: पेंशन से जमीन तक मामलों पर त्वरित कार्रवाई, लापरवाही पर अधिकारियों को शोकॉज

रांची: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार एक बार फिर आम लोगों के लिए राहत का मंच साबित हुआ. सोमवार को आयोजित इस जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. उपायुक्त ने सभी मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए.

बुजुर्गों की शुरू हुई पेंशन

जनता दरबार में पेंशन, जमीन विवाद, प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई. तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोलाराम, जिनकी पेंशन नवंबर 2024 से बंद थी, उन्हें इस दौरान बड़ी राहत मिली. जांच में आधार सीडिंग की समस्या सामने आने के बाद इसे तत्काल ठीक कराया गया और उनकी पेंशन बहाल कर दी गई. पेंशन शुरू होने पर बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.

दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

वहीं हेहल अंचल के आलोक कुमार द्वारा अपने बेटे के लिए EWS प्रमाण पत्र के लिए दिए गए आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई की गई. उपायुक्त के निर्देश के बाद अंचल कार्यालय ने दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का रास्ता साफ हो गया.

फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जा

जनता दरबार में राजस्व मामलों को लेकर भी सख्ती देखने को मिली है. सोनाहातू अंचल के एक मामले में राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए. वही लापुंग अंचल में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जे के मामले में समय पर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अंचल अधिकारी को शोकॉज किया गया है. इसी तरह हेहल अंचल में आय प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को लेकर भी अधिकारी से जवाब-तलब किया गया.