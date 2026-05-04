रांची में जनता दरबार: पेंशन से जमीन तक मामलों पर त्वरित कार्रवाई, लापरवाही पर अधिकारियों को शोकॉज
रांची में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जिसमें जनता से जुड़ी समस्या का समाधान हुआ.
Published : May 4, 2026 at 8:55 PM IST
रांची: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार एक बार फिर आम लोगों के लिए राहत का मंच साबित हुआ. सोमवार को आयोजित इस जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. उपायुक्त ने सभी मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए.
बुजुर्गों की शुरू हुई पेंशन
जनता दरबार में पेंशन, जमीन विवाद, प्रमाण पत्र निर्गत करने सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई. तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोलाराम, जिनकी पेंशन नवंबर 2024 से बंद थी, उन्हें इस दौरान बड़ी राहत मिली. जांच में आधार सीडिंग की समस्या सामने आने के बाद इसे तत्काल ठीक कराया गया और उनकी पेंशन बहाल कर दी गई. पेंशन शुरू होने पर बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.
दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश
वहीं हेहल अंचल के आलोक कुमार द्वारा अपने बेटे के लिए EWS प्रमाण पत्र के लिए दिए गए आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई की गई. उपायुक्त के निर्देश के बाद अंचल कार्यालय ने दस्तावेजों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का रास्ता साफ हो गया.
फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जा
जनता दरबार में राजस्व मामलों को लेकर भी सख्ती देखने को मिली है. सोनाहातू अंचल के एक मामले में राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए. वही लापुंग अंचल में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन कब्जे के मामले में समय पर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अंचल अधिकारी को शोकॉज किया गया है. इसी तरह हेहल अंचल में आय प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को लेकर भी अधिकारी से जवाब-तलब किया गया.
राजस्व कर्मचारी को शोकॉज नोटिस
इटकी अंचल के एक राजस्व कर्मचारी को भी शोकॉज दिया गया है. उन पर फर्जी तरीके से जमीन बिक्री और म्यूटेशन से जुड़े मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप है. यह मामला कुन्दी मौजा से जुड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने जनता दरबार में की थी.
जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं: डीसी
ओरमांझी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को भू-माफियाओं पर नजर रखने और अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी: मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त
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