शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होने से लोगों को मिलेगा फायदा, छिंदवाड़ा वालों ने बताया मिलाजुला बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को सुबह 11 बजे बजट पेश किया. जिसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने लोगों की प्रतिक्रिया ली. लोगों का कहना है कि मिला-जुला बजट रहा है. मिडिल क्लास उम्मीदें लगाए हुआ था कि शायद उनको इनकम टैक्स में और छूट मिले. परंतु इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.

छिंदवाड़ा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 3.0 का आम बजट 2026 संसद में पेश कर दिया है, यहां बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने नया बजट प्रस्तुत किया है इस बजट को लेकर लोगों की काफी उम्मीदें थीं. वहीं अब बजट को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि उनकी उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरा.

मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा मानसी ने बताया "आज के दौर में AI को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फैसला है. जिससे भारत लगातार आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ेगा. जिस प्रकार बाहर पढ़ने जाने वाली छात्राओं को रहने की काफी दिक्कतें होती थीं. वहीं अब नए हॉस्टलों को बनाने का प्रावधान लाया जा रहा है. जिससे उन्हें सहूलियत होगी. शुगर और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की लगभग 17 से अधिक दवाइयां को टैक्स फ्री कर दिया गया है. जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के रोजगार को लेकर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है जो काफी अच्छा है."

वहीं केंद्रीय बजट को लेकर युवा निलेश सूर्यवंशी ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि बजट में इस बार इनकम टैक्स को लेकर और राहत दी जाएगी. परंतु इस बार उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. वहीं रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बदलकर 3 महीने से ज्यादा का समय दे दिया गया है. इससे लोगों को राहत भी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और सोलर पैनल जैसी चीज भी सस्ती की जा रही हैं. इससे लोगों को फायदा होगा.

वहीं छात्रा पीहू बुनकर ने कहा, बजट में केंद्र सरकार ने यह बहुत अच्छा किया है कि कैंसर जैसी बीमारी की लगभग 17 दवाइयां को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके साथ ही और भी दवाइयां हैं जो बाहर से आती थीं उन पर भी टैक्स कम कर दिया गया है. जिससे आम जनता को काफी फायदा मिलेगा. वहीं मोबाइल, ई-कार, ई- बाइक सस्ती होने से भी पेट्रोल डीजल के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और उनका बजट भी मेंटेन हो पाएगा.