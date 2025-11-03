ETV Bharat / state

'PM Modi के चेहरे पर ऊर्जा तो थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसी..', रोड शो पर जनता रिएक्शन

पीएम नरेंद्र मोदी ( ETV Bharat )

पटना: रविवार को पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा. प्रधानमंत्री का यह ऐतिहासिक रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान तक उद्योग भवन के पास समाप्त हुआ. करीब तीन किलोमीटर लंबे इस रोड शो में भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. रास्ते भर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में प्रधानमंत्री को एक झलक देखने का उत्साह देखने लायक था. पूरा पटना “मोदी-मोदी” के नारों से गूंज रहा था. एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में निकला रथ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुले रथ पर भाजपा प्रत्याशी और एनडीए के नेता मौजूद थे. उनके साथ कुम्हरार, पटना साहिब और दानापुर विधानसभा सीटों के भाजपा प्रत्याशी भी शामिल रहे. इसके अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी प्रधानमंत्री के साथ रथ पर नजर आए. रोड शो का मुख्य उद्देश्य पटना और आसपास की सीटों के एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से समर्थन मांगना था. पीएम मोदी रोड शो (ETV Bharat) महिलाओं और बच्चों की रही भीड़: रोड शो के दौरान पटना की गलियों में जनसागर उमड़ पड़ा. सड़क के दोनों ओर भीड़ में महिलाएं और बच्चे प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब दिखे. लोगों ने फूलों की वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. कई जगहों पर लोगों ने मोदी के पोस्टर और तिरंगा लेकर स्वागत किया. प्रधानमंत्री ने भी रास्ते भर लोगों का अभिवादन किया और हाथ हिलाकर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. पहले चरण के मतदान पर होगा असर: नाला रोड पर जब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों में उत्साह चरम पर था. राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि “6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और इस रोड शो का असर पूरे बिहार के सभी सीटों पर दिखेगा.” “कुम्हरार सीट पर कुछ नाराजगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से इसमें कमी आई है और कार्यकर्ता एनडीए के लिए अब एकजुट हैं. पीएम के रोड शो से पटना और आसपास के एनडीए उम्मीदवारों को जीत का भरोसा बढ़ा है.”-राजेश कुमार सिन्हा, स्थानीय महिलाओं में दिखा खास उत्साह (ETV Bharat) पटना से उठी लहर पूरे बिहार में जाएगी: युवक अन्ना कुमार ने कहा कि “प्रधानमंत्री का रोड शो मतदान से कुछ दिन पहले हो रहा है. पटना में बिहार के सभी जिलों के लोग रहते हैं, ऐसे में इसका असर पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों पर होगा.” “रोड शो काफी रिहायशी इलाकों से होकर गुजरा है, जिससे एनडीए के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ है. जो कार्यकर्ता इस चुनाव में थोड़े सुस्त थे, वह भी पूरी ऊर्जा के साथ अब अपने उम्मीदवार को जीतने के लिए मैदान में उतर आएंगे."-अन्ना कुमार, स्थानीय