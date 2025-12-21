ETV Bharat / state

पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन, लोगों का आरोप- खुद CCTV फुटेज पुलिस को दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं

Published : December 21, 2025 at 3:09 PM IST

जोधपुर: पुलिस के खिलाफ आमजन का विरोध प्रदर्शन जारी है. शनिवार रात को सिवांची गेट पर जनता ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं, अब रविवार को माता का थान थाना क्षेत्र में जनता ने थाने ने सामने प्रदर्शन किया. लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी उपलब्ध करवा दिए, आरोपी पकड़ कर दे दिए, लेकिन पुलिस ज्यादातर मामलों में खाली हाथ है. कुछ चोर पकड़ में आए, लेकिन पुलिस उनसे कुछ बरामदगी नहीं कर पा रही है. पुलिस हर दिन बरामदगी करने का प्रयास करने का आश्वासन दे रही है. थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ कर बरामदगी का प्रयास चल रहा है. पुलिस की काफी समझाइश के बाद लोग शांत हुए.

करीब एक सप्ताह पहले क्षेत्रवासी राहुल के यहां 55 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने मामला दर्ज करवाया. उनका आरोप है कि पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है. उन्होंने खुद एक-एक दुकान पर जाकर सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए और पुलिस को दिए. अन्य थाना पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़ा तो यहां की चोरी भी सामने आई. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक रिकवरी कुछ भी नहीं कर पाई है.

पढ़ें. कानून-व्यवस्था पर सवाल: सिवांची गेट इलाके के बाशिंदों का प्रदर्शन, विधायक ने माना...हां गड़बड़ है लॉ एंड ऑर्डर

आज खत्म होगी 24 घंटे की मियाद : सिवांची गेट इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर शनिवार रात को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की और क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए 24 घंटे का समय पुलिस को दिया था, जिसकी मियाद रविवार रात को खत्म होगी. विधायक ने ऐलान किया है कि अगर पुलिस से हालात नहीं सुधरे तो वह खुद भी धरने पर बैठेंगे.

