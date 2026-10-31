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बिहार में लोगों का फूटा गुस्सा, बदहाल हुई सड़क तो जनप्रतिनिधियों का लगा दिया पोस्टर

आरा बाबू बाजार की जर्जर सड़क ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के आरा शहर के बाबू बाजार की जर्जर सड़क अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. इसके साथ जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी का कारण भी है. लंबे समय से सड़क की बदहाली झेल रहे लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है.

अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए स्थानीय लोगों ने अनूठा तरीका अपनाते हुए सड़क किनारे जनप्रतिनिधियों के पोस्टर लगा दिए हैं. इन पोस्टरों पर लिखे व्यंग्यात्मक नारों के जरिए नगर निगम से लेकर सांसद और स्थानीय विधायक तक को निशाने पर लिया गया है.