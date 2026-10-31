बिहार में लोगों का फूटा गुस्सा, बदहाल हुई सड़क तो जनप्रतिनिधियों का लगा दिया पोस्टर
Ara Babu Bazar Road: बिहार में हमेशा अलग ढंग से विरोध किया जाता है. भोजपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. रिपोर्ट-आलोक भारती
Published : October 31, 2026 at 4:40 PM IST
भोजपुर : बिहार के आरा शहर के बाबू बाजार की जर्जर सड़क अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. इसके साथ जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी का कारण भी है. लंबे समय से सड़क की बदहाली झेल रहे लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है.
अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए स्थानीय लोगों ने अनूठा तरीका अपनाते हुए सड़क किनारे जनप्रतिनिधियों के पोस्टर लगा दिए हैं. इन पोस्टरों पर लिखे व्यंग्यात्मक नारों के जरिए नगर निगम से लेकर सांसद और स्थानीय विधायक तक को निशाने पर लिया गया है.
सभी पार्टियों के नेताओं का पोस्टर
पोस्टरों में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संतोष पांडे, महापौर इंदु देवी, सांसद सुदामा प्रसाद और बिहार सरकार के मंत्री सह स्थानीय विधायक संजय सिंह टाइगर को लेकर तंज कसे गए हैं. वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के पोस्टर पर लिखा गया है, 'मेरे हाथ में कुछ नहीं, चुनाव आएगा तो बनूंगा जनता का नेता नहीं बेटा.'
महापौर के पोस्टर पर 'आरा शहर के प्रति समर्पित, कीचड़ से करवा दूंगी शहर का निर्माण' लिखकर व्यंग्य किया गया है. इसी तरह सांसद सुदामा प्रसाद के पोस्टर पर 'अभी अस्पताल में हूं' और मंत्री संजय सिंह टाइगर के पोस्टर पर 'पार्टी का वफादार, जनता का क्यों करें विचार' लिखा गया है. इनके माध्यम से लोगों ने सड़क की बदहाली को लेकर जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं.
बच्चों और मरीजों के लिए मुश्किल बना रास्ता
सड़क की स्थिति ऐसी है कि यहां से गुजरने वाले लोगों को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इलाके में स्कूल, कॉलेज और मेडिकल अस्पताल होने के कारण इस रास्ते से विद्यार्थियों, मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. सड़क पर बने गड्ढों और फैले कीचड़ के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है. आए दिन बच्चे और अभिभावक फिसलकर गिर रहे हैं. बाइक और साइकिल सवारों को भी दुर्घटना की आशंका के बीच रास्ता पार करना पड़ता है.
स्थानीय अमरेंद्र कुमार ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या जनता को अपना परिवार मानने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की नहीं है? उनका कहना है कि सड़क की बदहाली और लोगों की परेशानी को लेकर कई बार आवाज उठाई गई. मीडिया के माध्यम से भी समस्या को सामने लाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.
दशहरा में मिट्टी डालकर छोड़ा, बारिश में बढ़ी परेशानी
स्थानीय लोगों के अनुसार दशहरा के दौरान सड़क पर मिट्टी डाली गई थी. उस समय उम्मीद थी कि इससे आवागमन कुछ आसान होगा लेकिन बारिश के बाद मिट्टी कीचड़ में बदल गई. देखते ही देखते सड़क दलदल जैसी हो गई और लोगों की मुश्किलें पहले से अधिक बढ़ गई. सड़क की इस स्थिति का असर आसपास के दुकानदारों पर भी पड़ रहा है.
''नगर निगम और संबंधित जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क से कीचड़ हटाने और गड्ढों को भरने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होने से बाजार का कारोबार भी नुकसान झेल रहा है.''- अभिषेक कुमार, स्थानीय
पोस्टरों के जरिए व्यवस्था से जवाब मांग रहे लोग
बाबू बाजार में लगाए गए पोस्टर अब शहर की बदहाल बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं. लोगों का कहना है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी यदि बार-बार गुहार लगानी पड़े तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. खासकर उस रास्ते की यह स्थिति चिंताजनक है, जहां से रोजाना स्कूली बच्चे और अस्पताल जाने वाले मरीज गुजरते हैं.
जनप्रतिनिधि धर्मेंद्र ने बताया कि बाबू बाजार की सड़क की बदहाली कोई दो-चार वर्षो की समस्या नहीं है बल्कि पिछले 20-25 वर्षो से यह इलाका उपेक्षा का दंश झेल रहा है. आखिर नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद भी बाबू बाजार की इस सड़क की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? शहर के अन्य इलाकों में विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन बाबू बाजार आज भी बदहाल क्यों है?
''पिछले 10-12 वर्षो के दौरान इस सड़क का दो से तीन बार निर्माण और नव निर्माण कराया गया लेकिन हर बार जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया. पिछले करीब एक वर्ष से इस सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन आज भी स्थिति सबके सामने है. बारिश होने पर पूरे बाजार में जलजमाव की आशंका बनी रहती है.''- धर्मेंद्र, जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि धर्मेंद्र ने कहा कि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण इलाके में है, जहां 26-28 गांव आते हैं. मैं चुनौती देता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव की मुख्य सड़क की स्थिति बाबू बाजार जैसी दिखा दी जाए तो मैं उसी दिन इस्तीफा देने को तैयार हूं. यह आरा नगर निगम क्षेत्र का हाल है. जहां स्वच्छ आरा, सुंदर आरा बनाने की बात कही जाती है.
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