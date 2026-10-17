हिमाचल के DGP बोले- चिट्टा के खिलाफ लड़ाई पुलिस अकेले नहीं जीत सकती, हर घर और स्कूल की भागीदारी जरूरी
डीजीपी ने अभिभावकों से बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनने का आग्रह किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अब जनभागीदारी पर जोर दे रही है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शनिवार को शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि चिट्टा के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती. प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए हर घर, स्कूल और नागरिक का सहयोग जरूरी है.
विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीजीपी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि युवा साथियों के दबाव में आकर नशे की ओर कदम न बढ़ाएं. सकारात्मक मित्रता अपनाएं और अपने सपनों को प्राथमिकता दें. उन्होंने विद्यार्थियों से नशामुक्त हिमाचल के दूत बनकर इस संदेश को अपने परिवार और समाज तक पहुंचाने की अपील की.
बच्चों के साथ संवाद बढ़ाएं अभिभावक
डीजीपी अशोक तिवारी ने अभिभावकों से बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनने और उनके साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बच्चों को घर में ऐसा माहौल मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें. भावनात्मक सहयोग और नियमित संवाद बच्चों को गलत संगति तथा नशे जैसी बुराइयों से बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
'सपनों को चुनें, नशे और साथियों के दबाव से दूर रहें'
डीजीपी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, “आपका भविष्य किसी भी प्रलोभन से अधिक शक्तिशाली है. नशे के बजाय अपने सपनों को चुनें, साथियों के दबाव के बजाय साहस को चुनें और शॉर्टकट के बजाय चरित्र को चुनें.” कार्यक्रम की थीम ‘ओशन ओडिसी’ का उल्लेख करते हुए डीजीपी ने विद्यार्थियों को जिज्ञासा, साहस, करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि सफलता का अर्थ केवल अच्छे अंक हासिल करना या किसी बड़े पद तक पहुंचना नहीं है. वास्तविक सफलता एक जिम्मेदार, संवेदनशील और अच्छा इंसान बनने में है.
नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ जनभागीदारी जरूरी
डीजीपी ने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी. हालांकि, चिट्टा के खिलाफ निर्णायक सफलता हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा, "चिट्टा के खिलाफ लड़ाई पुलिस अकेले नहीं जीत सकती. हर घर, हर स्कूल और हर नागरिक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है." उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से एंटी-चिट्टा जन आंदोलन के संदेश को हर घर और हर समुदाय तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाकर स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है.
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