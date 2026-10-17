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हिमाचल के DGP बोले- चिट्टा के खिलाफ लड़ाई पुलिस अकेले नहीं जीत सकती, हर घर और स्कूल की भागीदारी जरूरी

हिमाचल पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ( @HP-POLICE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अब जनभागीदारी पर जोर दे रही है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने शनिवार को शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि चिट्टा के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती. प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए हर घर, स्कूल और नागरिक का सहयोग जरूरी है.

विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील