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7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों में गुस्सा, निकाली आक्रोश रैली, फांसी की मांग

बाड़मेर: बीते दिनों जिले में एक 7 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर बुधवार को सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे और पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने की मांग को उठाया. शहर के गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई. जिसमें सर्व समाज के लोगों से साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लेते हुए मासूम पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की.

कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ उस समय भड़क गए, जब ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी कई देर तक बाहर नहीं पहुंचे. राठौड़ ने गुस्से में कहा कि ऐसी कौनसी मीटिंग कर रहे हो, जो इतने गंभीर मामले में भी ज्ञापन लेने नहीं आ सकते हैं. इसके बाद गुस्से में वहां कलेक्टर कार्यालय से बाहर यह कहते हुए निकले गए कि नहीं देना ज्ञापन. पीड़ित बच्ची को हम कानूनी रूप से न्याय दिलाएंगे, जो सबके लिए नजीर बनेगा. हालांकि कुछ देर बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधि मंडल ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही.