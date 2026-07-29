7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों में गुस्सा, निकाली आक्रोश रैली, फांसी की मांग
आक्रोश रैली निकालकर लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है.
Published : July 29, 2026 at 4:42 PM IST
बाड़मेर: बीते दिनों जिले में एक 7 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर बुधवार को सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे और पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने की मांग को उठाया. शहर के गांधी चौक से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई. जिसमें सर्व समाज के लोगों से साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लेते हुए मासूम पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की.
कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ उस समय भड़क गए, जब ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी कई देर तक बाहर नहीं पहुंचे. राठौड़ ने गुस्से में कहा कि ऐसी कौनसी मीटिंग कर रहे हो, जो इतने गंभीर मामले में भी ज्ञापन लेने नहीं आ सकते हैं. इसके बाद गुस्से में वहां कलेक्टर कार्यालय से बाहर यह कहते हुए निकले गए कि नहीं देना ज्ञापन. पीड़ित बच्ची को हम कानूनी रूप से न्याय दिलाएंगे, जो सबके लिए नजीर बनेगा. हालांकि कुछ देर बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की. प्रतिनिधि मंडल ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही.
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कांग्रेस के युवा नेता ठाकराराम माली ने कहा कि मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को शीघ्र सजा मिले. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रशासन का रवैया देखने को मिला, वह ठीक नहीं है. धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह का कृत्य हुआ है. आरोपी के घर पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने हमें उक्त मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर कानून कारवाई की करने बात कही है. उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में उचित न्याय नहीं मिला तो हम धरने पर बैठेंगे. ज्ञापन देने आई महिलाओं ने कहा कि हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए.