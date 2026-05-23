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भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव

AAP विधायक वीर सिंह धींगन ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा.

भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा
भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भीषण गर्मी के बीच पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में पानी संकट गहराता जा रहा है. दिलशाद गार्डन वार्ड-219 स्थित जनता फ्लैट्स, जीटीबी एन्क्लेव में पिछले कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. पानी की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने आरडब्ल्यूए के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और स्थानीय लोगों ने खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने “दिल्ली जल बोर्ड हाय-हाय”, “दिल्ली सरकार हाय-हाय” और “पानी दो, पानी दो” के नारे लगाते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में घरों के नल पूरी तरह सूख चुके हैं और महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है. स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया.

भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि एक तरफ जनता नियमित रूप से टैक्स दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. लोगों का आरोप था कि जल बोर्ड के अधिकारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे इलाके में भारी परेशानी बनी हुई है.

भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)

दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. बढ़ते विरोध को देखते हुए सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह धींगन भी दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शनकारी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

AAP विधायक वीर सिंह धींगन ने दिलाया भरोसा

विधायक वीर सिंह धींगन ने दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों से कहा कि भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी के लिए परेशान होना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि जनता को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है. विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलाके में जल्द से जल्द पानी की सप्लाई बहाल की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

विधायक ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा. वहीं आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे.


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