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भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय का घेराव

भीषण गर्मी में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा ( ETV Bharat )