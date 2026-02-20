ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे पर जनता की राय ? किसी की जागी आस, तो कोई निराश

पड़ताल के दौरान सड़क मरम्मत और प्रदूषण को लेकर जहां लोग एकमत दिखे, वहीं शिक्षा और यातायात व्यवस्था पर लोगों ने बेबाक राय रखी.

दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे पर जनता की राय
दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे पर जनता की राय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा की सरकार बने शुक्रवार को एक साल पूरे हो गए. इसपर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इसे लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली के लोगों से सरकार और उनके कामों को लेकर जनता की नब्ज टटोली. आइए जानते हैं किसने क्या कहा.

इसपर आर.आर. पांडे ने कहा कि दिल्ली में लगातार काम हो रहा है. लोगों के घरों में लगातार बिजली के मीटर के कनेक्शन लग रहे हैं, सड़कों पर काम चल रहा है, यमुना साफ हो रही है. वहीं नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी. वहीं हितेश कौशिक की राय इसपर अलग नजर आई. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वहीं यमुना की सफाई को लेकर भी कुछ खास काम नहीं हुआ. न ही लोगों को प्रदूषण से राहत मिली. हां, सड़कों की मरम्मत हो रही है और पानी की समस्या पर भी काम हो रहा है. उम्मीद है कि आगे भी सरकार इसी तरह अच्छा काम करेगी.

दिल्ली रकार के 1 साल पूरे पर जनता की राय (ETV Bharat)

उनके अलावा अजय कुमार ने कहा, मुझे कुछ खास काम नहीं दिखा. दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम पर काम नहीं हो रहा है. स्कूलों मैं शिक्षा पर जोर होना चाहिए, लेकिन शिक्षा पर कुछ खास कम दिख नहीं रहा है. सरकार को शिक्षा के सुधार के लिए स्कूलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

वहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे राहुल आर्य ने कहा कि दिल्ली में जाम की बहुत समस्या है. सड़कों पर गाड़ियां अवैध पार्किंग में लगी रहती है, जिससे जाम की भीषण समस्या से जूझना पड़ता है. कुछ सड़कों पर गंदगी पसरी है. जिस तरह से दिल्ली शहर को बताया जाता है, वैसी दिल्ली हमें दिख नहीं रही. दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है. क्योंकि दिल्ली सरकार के पास में मैनपावर की कमी नहीं है.

गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में 27 साल बाद भाजपा की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई. सरकार ने सभी कॉलोनी से लोगों को ले जाने के लिए देवी बस की शुरुआत की. साथ ही लगातार नई इलेक्ट्रिक बसों को फ्लीट में जोड़ा जा रहा है. इतना ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यमुना में क्रूज की शुरुआत की जा रही है और अवैध पार्किंग की समस्या के लिए मल्टी पार्किंग का भी निर्माण कराया जा रहा है.

