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संभल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद; बोले- "जनता का आशीर्वाद जिसके साथ, उसे किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं"

संभल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : आजाद समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को जनसभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किये गये. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रेसवार्ता की.