संभल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद; बोले- "जनता का आशीर्वाद जिसके साथ, उसे किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं"
आजाद समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को जनसभा का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 4:58 PM IST
संभल : आजाद समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को जनसभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किये गये. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रेसवार्ता की.
संभल में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शहजाद आलम के आवास पर प्रेसवार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 87 प्रभारियों की घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि एक दिन पहले बरेली में सम्मेलन हुआ था और आज चंदौसी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के घर के चक्कर नहीं काट रही है.
उन्होंने कहा कि जनता का गठबंधन जिसके साथ है, उसे किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है. जो भी विपक्षी दल बीजेपी को हराने की बात करते हैं, उसे एमएलसी चुनाव में अपना दम दिखाना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि साढ़े नौ साल में लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान नहीं पहुंचा. नौजवान बेरोजगार हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संभल का अखबार उठाकर देख लीजिए, रोजाना तीन-चार हत्या की खबरें मिल जाएंगी.
उन्होंने कहा कि चुनाव से दो साल पहले ही बी-टीम क्यों याद आती है. उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह खुद ईवीएम के विरोधी हैं और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर पूरा चुनाव निरस्त करा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह भीम आर्मी और नगीना की जनता के भरोसे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं.
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