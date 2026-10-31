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सोमेश्वर में सियासी गर्माहट, एक तरफ मंत्री रेखा आर्या का अभिनंदन, दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे

रेखा आर्या की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ ( Photo-ETV Bharat )

जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भावुक नजर आईं. उन्होंने खुद को सोमेश्वर की बेटी बताते हुए कहा कि सोमेश्वर से ही उनकी पहचान है. यहां की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. सोमेश्वर की जनता से उनका विशेष लगाव है और वह हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगी.