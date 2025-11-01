ETV Bharat / state

केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा जनता को मिल रहा: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अबतक पीएम आवास योजना के तहत लाखों गरीबों को हमने मकान दिया.

Chhattisgarh State Festival 2025
किरण सिंह देव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 9:47 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. किरण सिंह देव ने चर्चा के कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपने स्थापना का 25वां साल पूरा कर लिया है. 26वें साल की शुरुआत हो चुकी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी यहां आए. किरण सिंह देव ने कहा कि देश में पीएम मोदी का नेतृत्व है और राज्य में सीएम विष्णु देव साय जी का. दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों लगातार तरक्की कर रहा है.

''तरक्की की राह पर है छत्तीसगढ़'': बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की योजनाओं को जमीन पर उतार गया है. देव ने कहा कि आज भी पीएम मोदी ने 14 सौ करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला और भूमिपूजन किया है. देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत लाखों को लोगों को अबतक मकान मिल चुका है. हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे. किरण सिंह देव ने कहा कि हम जरुरतमंदों को पक्का मकान बनाकर दे रहेे हैं.

किरण सिंह देव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

पीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास में जो भी जरुरी मदद होगी उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी. केंद्र से हर संभव मदद हमें मिल रही है: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

''पीएम ने दिया है टास्क'': बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जब ईटीवी भारत ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी और सरकार के लिए नया टास्क दे दिया है. इस पर छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं. गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर के पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के लिए काम कर रहे हैं. देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की राह में रुकेगा नहीं क्योंकि यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है.

वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा: PM

सत्य साईं हॉस्पिटल के लाभार्थियों से पीएम मोदी करेंगे दिल की बात, लोगों ने कहा इस तरह के और अस्पताल की जरूरत

भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब

