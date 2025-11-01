ETV Bharat / state

केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने का फायदा जनता को मिल रहा: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. किरण सिंह देव ने चर्चा के कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपने स्थापना का 25वां साल पूरा कर लिया है. 26वें साल की शुरुआत हो चुकी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी यहां आए. किरण सिंह देव ने कहा कि देश में पीएम मोदी का नेतृत्व है और राज्य में सीएम विष्णु देव साय जी का. दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों लगातार तरक्की कर रहा है.

''तरक्की की राह पर है छत्तीसगढ़'': बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की योजनाओं को जमीन पर उतार गया है. देव ने कहा कि आज भी पीएम मोदी ने 14 सौ करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला और भूमिपूजन किया है. देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत लाखों को लोगों को अबतक मकान मिल चुका है. हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहा था कि सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे. किरण सिंह देव ने कहा कि हम जरुरतमंदों को पक्का मकान बनाकर दे रहेे हैं.