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रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप सार्वजनिक मैदान पर हाईकोर्ट में याचिका निस्तारित, डीएम को 4 महीने में निर्णय लेने का निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर स्थित सुभाष चंद्र बोस (ट्रांजिट कैम्प) सार्वजनिक मैदान में स्थाई निर्माण कार्य न कराए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस संबंध में जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को अपना प्रत्यावेदन दें.

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप सार्वजनिक मैदान पर हाईकोर्ट में सुनवाई: हाईकोर्ट ने कहा कि उस पर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर चार माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेकर निस्तारित करें. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मामले के अनुसार रुद्रपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी राकेश अधिकारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर के सुभाष चंद्र बोस मैदान (ट्रांजिट कैम्प मैदान) में सरकार के द्वारा स्थायी निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है. इसका असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा.