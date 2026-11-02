रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप सार्वजनिक मैदान पर हाईकोर्ट में याचिका निस्तारित, डीएम को 4 महीने में निर्णय लेने का निर्देश
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि सरकार इस सार्वजनिक मैदान में स्थाई निर्माण कराना चाहती है, इससे आम आदमी के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 4:52 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर स्थित सुभाष चंद्र बोस (ट्रांजिट कैम्प) सार्वजनिक मैदान में स्थाई निर्माण कार्य न कराए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इस संबंध में जिला अधिकारी उधम सिंह नगर को अपना प्रत्यावेदन दें.
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप सार्वजनिक मैदान पर हाईकोर्ट में सुनवाई: हाईकोर्ट ने कहा कि उस पर जिला अधिकारी उधम सिंह नगर चार माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेकर निस्तारित करें. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. मामले के अनुसार रुद्रपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी राकेश अधिकारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर के सुभाष चंद्र बोस मैदान (ट्रांजिट कैम्प मैदान) में सरकार के द्वारा स्थायी निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है. इसका असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा.
याचिकाकर्ता ने ये रखा हाईकोर्ट में अपना पक्ष: राकेश अधिकारी के दावा किया इस मैदान में कमजोर वर्ग के लोगों के शादी विवाह, धार्मिक, राजनैतिक, खेल से संबंधित गतिविधियां इस मैदान में होती आई हैं. जब से इस मैदान में स्थायी निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित हुआ है, स्थानीय लोग इसको लेकर काफी आहत हो गए हैं. उनका कहना है कि एक तो वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं. दूसरा उनके वहां होने वाले समस्त कार्यक्रम इसी मैदान में सम्पन्न होते आए हैं. जिनको वे अन्य जगह कराने में असमर्थ हैं.
मैदान में स्थाई निर्माण नहीं कराने की मांग: याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मैदान में स्थायी निर्माण हो जाने के बाद इसमें होने वाले समस्त सार्वजनिक कार्यक्रम प्रभावित होंगे. पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और होने वाली खेल गतिविधियां भी प्रभावित होंगी. मैदान में प्रतिदिन टहलने वाले लोग भी प्रभावित होंगे. इस संबंध में क्षेत्र वासियों के द्वारा एक प्रत्यावेदन शासन को दिया गया था, लेकिन शासन ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया.
हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर डीएम को दिया ये निर्देश: जनहित याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना कि है कि इस मैदान में कोई स्थायी निर्माण कार्य न कराया जाए. इसे स्थानीय लोगों के कार्यों हेतु, सार्वजनिक कार्यों हेतु और खेल गतिविधियां कराने हेतु खुला छोड़ा जाए. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर से कहा है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय लेते हुए चार माह के भीतर उसे निस्तारित करें.
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