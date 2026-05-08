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बरगी क्रूज हादसे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश के बरगी में क्रूज डूबने से हो गई थी 13 लोगों की मौत, आईजी स्तर के अधिकारियों से जांच करवाने की मांग.

Jabalpur cruise investigation
क्रूज हादसे पर अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:18 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. पहले जिला अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे, वहीं, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मामले में दोषी बताते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन करने की मांग भी की गई है.

लीपापोती में लगा पर्यटन विभाग, जनहित याचिका दायर

बरगी बांध में 30 अप्रैल को शाम 5:00 से 6 बजे के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक क्रूज डूब गया था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए थे. इस घटना के बाद अब तक राज्य सरकार की ओर से जांच पूरी नहीं की गई है और ना ही इस मामले में किसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. यहां तक की पर्यटन विभाग के अधिकारी इस लीपा पोती में लगे हुए हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी बल्कि प्राकृतिक आपदा थी.

जानकारी देते याचिकाकर्ता के एडवोकेट (Etv Bharat)

इस घटना को आज 7 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है. ऐसे में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. इसी बीच पुष्पा तिवारी नाम की एक समाज सेविका ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.

Bargi cruise accident investigation
बरगी क्रूज हादसे में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप (Etv Bharat)

बरगी क्रूज हादसे में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप

याचिका दायर करने वाले एडवोकेट गोपेश एस तिवारी ने बताया, '' राज्य सरकार ने जिस तरह का रुख इस मामले में अपनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार जिम्मेदारों को बचाना चाहती है. इसलिए हमने इस मामले में एक एसआईटी गठन की मांग की है, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी जांच में शामिल हों.'' जनहित याचिका में कहा गया है कि जब मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया था तब ऐसी स्थिति में क्रूज को बांध में क्यों भेजा गया? यह सीधे तौर पर लापरवाही प्रदर्शित करता है. इसके साथ ही ऐसी क्या जल्दी थी कि क्रूज को इतनी जल्दी डिस्मेंटल कर दिया गया?

mp highcourt on bargi cruise accident case
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में होगी मामले की सुनवाई (Etv Bharat)

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अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई, अबतक कोई मामला दर्ज नहीं

एडवोकेट गोपेश एस तिवारी के मुताबिक, '' इस मामले में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को पार्टी बनाया है. यह मामला अगले सप्ताह के लिए लिस्ट किया गया है, जिसपर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.'' हालांकि, इस बीच में राज्य सरकार द्वारा बनाई हुई जांच टीम 8 मई को बरगी पहुंची है, जो अभी इस मामले की जांच कर रही है. अभी तक इस मामले में क्रूज चालक और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी संजय मल्होत्रा और एक अन्य कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है लेकिन किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है.

Last Updated : May 8, 2026 at 4:32 PM IST

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