पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जनहित याचिका में कहा गया- "PU बना राजनीतिक अखाड़ा"

चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस में बीते दिनों हुई अशांति, हिंसा, प्रशासनिक ब्लॉकों में छात्रों और बाहरी संगठनों की जबरन घुसपैठ और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. दायर याचिका में मांग की गई है कि विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था को कायम रखते हुए बाहरी व्यक्तियों और राजनीतिक संगठनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए.

शांति भंग हुई-दंगे जैसे हालात बने: दायर याचिका में कहा गया कि हाल के दिनों में कैंपस में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि छात्रों और बाहरी समूहों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के ताले तक तोड़ दिए. शांति भंग हुई, दंगे जैसे हालात बने और हजारों की भीड़ जुटी. याचिका में इन सभी घटनाओं का वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर मौजूद होने का उल्लेख किया गया है.

पीयू को राजनीतिक अखाड़ा बनाया: याचिका में दावा किया कि राजनीतिक दल, यूनियनें और बाहरी लोग विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे राजनैतिक अखाड़ा बना दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा सहित कई संगठनों ने कक्षा रोकने, परीक्षा बहिष्कार और गेट बंद करने जैसे आंदोलन चलाए, जिससे सामान्य गतिविधियां बाधित हुई.

पीयू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग: याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि विश्वविद्यालय और उसके आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित कर बाहरी व्यक्तियों की घुसपैठ रोकी जाए. पुलिस को हिंसा, जबरन प्रवेश, तोड़फोड़ और अवरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं. साथ ही कैंपस में प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने की मांग की गई है.

छात्रों व फैकल्टी में भय-तनाव-असुरक्षा: याचिकाकर्ता ने अदालत से विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब होने की बात कही. साथ ही छात्रों और फैकल्टी में भय, तनाव और असुरक्षा का वातावरण बने होने की बात कही. याचिका में आंदोलन के नाम पर कैंपस में अवैध भीड़ को इकट्ठा करना संविधान के मूल अधिकारों का दुरुपयोग बताया गया है. अब हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी.