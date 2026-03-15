ETV Bharat / state

SIR को लेकर कांग्रेस ने शुरू की जागरूकता मुहिम, धनबाद के ग्रामीण इलाके में लोगों को दी जानकारी

धनबाद: झारखंड में अप्रैल महीने से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की शुरुआत होने जा रही है, जिसे 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस प्रक्रिया के दौरान कई बार त्रुटियों के कारण लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. इसी को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

जनसंवाद कार्यक्रम एवं एसआईआर प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसी कड़ी में रविवार को पूर्वी टुंडी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में रूपन पंचायत स्थित सभागार में ब्लॉक जनसंवाद कार्यक्रम एवं एसआईआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए.

पुनरीक्षण से जुड़े तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की विस्तार से जानकारी

इस अवसर पर एसआईआर के प्रशिक्षक डॉ. संतोष राय ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता का अधिकार सर्वोपरि है, इसलिए मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं को समझना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है.