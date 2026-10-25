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यूपी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

योगी सरकार का नया शासनादेश ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 यानी सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. शासन ने इस संबंध में 25 अक्टूबर को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर पूर्व में घोषित अवकाश सूची में बदलाव किया है.



सरकार का आदेश: सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश संबंधी सूचना में वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए थे. इसके प्रस्तर-2(II) में निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 24 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 को निर्बन्धित अवकाश का उल्लेख है. प्रमुख सचिव एसबीएस रंगाराव के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद अब इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है. शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन नहीं होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि 17 नवंबर 2025 की मूल सूचना को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाएगा. इसके शेष प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे.

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश (Photo Credit: ETV Bharat)