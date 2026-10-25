यूपी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित
योगी सरकार का नया शासनादेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:14 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 यानी सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. शासन ने इस संबंध में 25 अक्टूबर को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर पूर्व में घोषित अवकाश सूची में बदलाव किया है.
सरकार का आदेश: सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 17 नवंबर 2025 को जारी अवकाश संबंधी सूचना में वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए थे. इसके प्रस्तर-2(II) में निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 24 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर 2026 को निर्बन्धित अवकाश का उल्लेख है. प्रमुख सचिव एसबीएस रंगाराव के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद अब इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है. शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन नहीं होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि 17 नवंबर 2025 की मूल सूचना को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाएगा. इसके शेष प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे.
26 अक्टूबर को योगी सरकार पूरे प्रदेश में धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी. इस अवसर पर आस्था, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का व्यापक उत्सव मनाया जाएगा. साथ ही सभी 75 जनपदों में सैकड़ों महर्षि वाल्मीकि मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर दीपदान, रामायण पाठ, भजन और भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे. इन आयोजनों के जरिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की कालजयी रचना रामायण में निहित मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी है.
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