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19 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, महानवमी की छुट्टी का शासनादेश जारी

महानवमी की सार्वजनिक छुट्टी घोषित ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर 2026 को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है. उन्होंने कहा मातृ शक्ति भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में पूजनीय स्थान रखती है. नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति, श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक है. यह पर्व हमें मातृ शक्ति के सम्मान, सामर्थ्य और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है.