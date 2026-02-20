अब लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा, प्रतिदिन सुबह दो घंटे करनी होगी जनसुनवाई, DM जूम एप से करेंगे लाइव मॉनिटरिंग
गाजियाबाद शासन की लोकहितकारी पहल, जनसुनवाई के माध्यम से करेंगे जनता की समस्याओं का निस्तारण.
Published : February 20, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में अब सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 तक उपस्थित रहेंगे और जनता की शिकायतों को सुनेंगे. जिला प्रशासन का प्रयास है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण जनसुनवाई के माध्यम से किया जा सके. इतना ही नहीं जिलाधिकारी की ओर से अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जनसुनवाई की लाइफ मॉनिटरिंग भी की जाएगी. जूम एप के माध्यम से सभी अधिकारी जिलाधिकारी के साथ जुड़े रहेंगे. डीएम अपने ऑफिस में बैठकर अधिकारियों को जनसुनवाई करते हुए लाइव देख सकेंगे.
माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के शुरू होने से जहां एक तरफ आम जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास बढ़ेगा. वहीं दूसरी तरफ कार्य में तेजी और पारदर्शिता आएगी. जनसुनवाई के दौरान यदि कोई व्यक्ति डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचता है कि वह कई बार संबंधित अधिकारी के पास अपनी शिकायत लेकर गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका तो जिलाधिकारी सीधे संबंधित अधिकारी से जूम एप पर कनेक्ट होंगे और मामले के संबंध में जानकारी लेंगे. कुल मिलाकर जनसुनवाई को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.
अधिकारियों की जनसुनवाई के समय मॉनिटरिंग: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है. जनसुनवाई को और अधिक पारदर्शी बनाने और गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की जनसुनवाई के समय मॉनिटरिंग की जा रही है. सुबह 10 से 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करेंगे और जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रहेंगे ताकि जनता दर्शन में आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके.
गुणवत्तापूर्ण समाधान समयबद्ध तरीके से हो सकेगा: जिला प्रशासन की इस पहल से प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित हो सकेगा. कई बार देखा जाता है की शिकायतों का निस्तारण संतोषजनक नहीं हो पता है. इसके चलते फरियादियों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं. नई व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के जिम्मेदारी तय की जाएगी.
