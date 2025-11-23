ETV Bharat / state

मंत्री भाजपा कार्यालय में करेंगे जनसुनवाई, सप्ताह में 3 दिन दो-दो मंत्री सुनेंगे समस्याएं

केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं का करें प्रचार: भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता परिवार के काम से ज्यादा पार्टी के काम को प्राथमिकता देता है. कार्यकर्ता को इतना सक्रिय होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में हर कोई उसे पहचाने. उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर उत्साह से कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहकर केंद्र और राज्य की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए.

भाजपा में हर कार्यकर्ता को मिलता है मौका: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर अजमेर एवं बीकानेर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों सहित विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया. इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, सांसद सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां सब कार्यकर्ता गुलदस्ते के रूप में एकजुट होकर काम करते हैं और यहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है.

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अपने आवास पर अजमेर एवं बीकानेर संभाग की बैठक में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी माह (1 दिसंबर) से हर सप्ताह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि सप्ताह में तीन दिन-सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दो मंत्री भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं व सुझाव सुनेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पार्टी संरचना मजबूत होगी और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को सीधा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर का काम करेगी और संगठन को और मजबूती देगी.

जनता की समस्याओं का करवाएं समाधान: मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से आगे बढ़ी है. हमें जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करनी है. कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं पूछे और स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनका समाधान निकाले. कार्यकर्ता कार्यों की प्राथमिकता तय कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराएं. जिलों में मंडल स्तरीय बैठक नियमित और अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. आगामी पंचायती चुनावों में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है, उन्हें जमीनी स्तर पर पूरी मेहनत के साथ काम करना है.

सरकार के दो साल पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम: उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिसंबर में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से भाग लेते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रचारित करें. हर विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य हुए उसके बारे में जनता को विस्तृत रूप से अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र को दो साल में 28 करोड़ दिए हैं. राज्य सरकार ने युवाओं को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में अब तक लगभग 91 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं. हमारी सरकार अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध देश का सबसे सख्त कानून लेकर आई है.

प्रदेशाध्यक्ष ने साधा कांग्रेस पर निशाना: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए पंचायत चुनाव से पूर्व वार्डों का असमान रूप से पुर्नगठन किया. राजनीतिक हित साधने के लिए जिलों का जल्दबाजी में गठन किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में दो वर्ष में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं. राज्य सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से वर्षों से अटके कई कार्य आगे बढ़ाए हैं. चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना हो या यमुना जल समझौता, सरकार ने इन परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की. साथ ही, पेपरलीक के खिलाफ एसआईटी का गठन कर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है और वर्तमान में पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है.