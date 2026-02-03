ETV Bharat / state

महिला न्याय का राष्ट्रव्यापी एलान: 8 से 13 मार्च तक 400 जिलों में जनसुनवाई, पूरे देश में लागू होगा छत्तीसगढ़ मॉडल

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के 400 जिलों में जनसुनवाई होगी.छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने इसका ऐलान किया है.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (ETV BHARAT)
रायपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सुरक्षा और न्याय को लेकर अब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि सीधे ज़मीन पर कार्रवाई का एलान हो चुका है. 8 मार्च से 13 मार्च तक देश के 400 जिलों में एक साथ जनसुनवाई होगी. इस बड़े फैसले के केंद्र में है छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसने महिला आयोगों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और अब पूरे देश को उसी रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है.

दिल्ली के मंच से छत्तीसगढ़ की गूंज

नई दिल्ली के भारत मण्डपम में हुए शक्ति संवाद कार्यक्रम में जब महिला न्याय की बात चली, तो छत्तीसगढ़ की जनसुनवाई व्यवस्था सबसे मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई. छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सचिव रमेश कुमार साहू ने मंच से बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ में पीड़ित महिलाओं को सीधे सुनकर मौके पर फैसले लिए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ मॉडल ने खोली बाकी राज्यों की पोल

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने खुले मंच से माना कि छत्तीसगढ़ की जनसुनवाई व्यवस्था अब पूरे देश में लागू की जाएगी. यह बयान अपने आप में उन राज्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल है, जहां महिला आयोग केवल कागज़ी कार्रवाई और फाइलों तक सीमित रह गए हैं.

400 जिले में होगी जनसुनवाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 से 13 मार्च तक 400 जिलों में जनसुनवाई होगी. सभी राज्य महिला आयोगों को आदेश होगा कि वे 6 दिनों के भीतर अपने सभी जिलों में जनसुनवाई करें. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से राज्य वास्तव में महिलाओं के लिए खड़े होते हैं और कौन सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं.

9 महीने में 85 जनसुनवाई, आंकड़े बोलते हैं

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि 9 महीने में 85 जनसुनवाई कर महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाया गया है. ये आंकड़े उन सरकारों और आयोगों के लिए आईना हैं, जो महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहे हैं.

लखपति दीदी की पेंटिंग और आत्मनिर्भरता का संदेश

कार्यक्रम में लखपति दीदी की पेंटिंग प्रदर्शित कर यह साफ संदेश दिया गया कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं से नहीं, ज़मीनी बदलाव से होता है. छत्तीसगढ़ की कोण्डागांव निवासी लखपति दीदी सोनीबाई चक्रधारी की पेंटिंग राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई, जो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ताकत का प्रतीक बनी.

सवाल बड़ा है, क्या राज्यों की सरकारें तैयार हैं?

राष्ट्रीय महिला आयोग की यह पहल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा है. सवाल साफ है क्या सभी राज्य महिला न्याय को प्राथमिकता देंगे या यह अभियान भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

