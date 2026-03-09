ETV Bharat / state

राज्य महिला आयोग की महाजनसुनवाई, लापता बेटी को ढूंढने एसपी को निर्देश, कई मामले ऑन द स्पॉट सुलझे

30 प्रकरणों का हुआ निराकरण महाजनसुनवाई में सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं जशपुर के कुल 101 प्रकरणों की एक साथ सुनवाई की गई. इनमें से 30 प्रकरणों का निराकरण करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया गया, जबकि अन्य प्रकरणों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए.अलग अलग जिलों से आए प्रकरणों की बात करें तो सरगुजा जिले के 35 में से 5 प्रकरण, जशपुर के 18 में से 9 प्रकरण, सूरजपुर के 18 में से 10 प्रकरण, बलरामपुर के 6 में से 2 प्रकरण, कोरिया के 13 में से 3 प्रकरण तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 11 में से 2 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए. सुनवाई में दोनों पक्षों के कुल 80 पक्षकारों ने पंजीयन कराया, जबकि शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे. उनके प्रकरण आगामी सुनवाई के लिए रखे जाएंगे.

सरगुजा : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरगुजा संभाग में महाजनसुनवाई की.जिला पंचायत के सभाकक्ष में महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक वाट्सएप नंबर भी बताया जिसमें कोई भी महिला यदि अपनी शिकायत वाट्सअप पर भी भेजती है तो महिला आयोग उस पर संज्ञान लेगा.

विवाह में दिए गए सामान की वापसी पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान कई मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर आवश्यक निर्देश दिए गए. कुछ मामलों में विवाह के समय दिए गए सामान की वापसी, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद, आपसी सहमति से समझौता और न्यायालय में लंबित मामलों पर विचार किया गया. एक प्रकरण में विवाह के समय दिए गए सामान की वापसी के लिए सूरजपुर की संरक्षण अधिकारी को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई. दोनों पक्षों को एक निर्धारित तिथि पर सामान के आदान-प्रदान और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए.

राज्य महिला आयोग की महाजनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला आयोग में मिलता है क्विक रिलीफ



इस दौरान आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि महिला आयोग को अब मैं नहीं कहती कि यहां कोई नहीं जानता है. ठीक है, इंटीरियर में महिलाएं नहीं जानती होंगी. अन्यथा पूरे देश में छत्तीसगढ़ के महिला आयोग की जन सुनवाई की दूर-दूर तक चर्चा है, क्योंकि हम यहां पर उनको क्विक रिलीफ देते हैं. निशुल्क न्याय त्वरित न्याय के पैटर्न पर हम काम करते हैं. मेरा यह लगभग पौने छह साल का कार्यकाल हो गया है और इस दौरान लगभग 371 जन सुनवाई हो चुकी है. 8 हजार से अधिक मामलों का डिस्पोजल हो चुका है और इन पांच दिनों में आज हम सरगुजा हैं. कल बिलासपुर, परसों दुर्ग और 12 तारीख को रायपुर और 13 तारीख को बस्तर मतलब पांच दिन में पांचों संभाग के 33 जिलों का हम प्रकरणों का निपटारा करेंगे.

आवेदन के लिए हमको बाय पोस्ट भेज सकते हैं. मेल से भेज सकते हैं और एक वाट्सएप कॉल नंबर मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूं. आप उस वाट्सएप कॉल पर हमारे पास अपना पीडीएफ बना करके भी शिकायत भेज सकते हैं. उसका नंबर है 9098382225 इस नंबर पर वर्किंग आवर्स में सुबह 10:30 से 5:30 के बीच में कॉल भी कर सकते हैं. अपना जो भी लेटर है शिकायत आवेदन उसका पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं. हम उसको भी केस में रजिस्टर कर रहे हैं- डॉ. किरणमयी नायक,अध्यक्ष महिला आयोग

6 अप्रैल को रायपुर में होगी सुनवाई

महिला आयोग से एक मां ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत भी की थी. इस मामले में जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए. वहीं कुछ मामलों में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उन्हें नस्तीबद्ध किया गया. कुछ प्रकरणों की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को रायपुर में की जानी है.



