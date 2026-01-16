दुर्ग में महिला आयोग की 358वीं जनसुनवाई में 35 मामलों पर सुनवाई, कई में समझौता कई नस्तीबद्ध
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक की अध्यक्षता में दुर्ग में जनसुनवाई हुई.
दुर्ग: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास कार्यालय दुर्ग में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर जनसुनवाई आयोजित की गई. इस अवसर पर आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी एवं सह-प्रभारी लक्ष्मी वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं. यह प्रदेश स्तर पर आयोग की 358वीं और दुर्ग जिले की 13वीं जनसुनवाई थी, जिसमें कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई.
महिला आयोग की जनसुनवाई में कई केस नस्तीबद्ध
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने अपने पिता के विरुद्ध चल रहे मामले से बचाव के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह सामने आया कि संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है, इसलिए आयोग ने इसे नस्तीबद्ध कर दिया. इसी तरह एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसे भी नस्तीबद्ध किया गया.
कई मामलों पर बनी आपसी सहमति
भाई-बहन के बीच पुश्तैनी संपत्ति के विवाद में आपसी सहमति से समाधान पर सहमति बनी. वहीं इंदिरा मार्केट स्थित लगभग 1000 वर्गफीट भूमि के तीनों हिस्सेदारों ने संपत्ति के विभाजन अथवा विक्रय के विकल्पों पर सहमति व्यक्त की, जिसके आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया. दो शासकीय शिक्षकों के बीच पारिवारिक विवाद में सुलहनामा प्रस्तुत होने और साथ रहने की पुष्टि पर मामला नस्तीबद्ध किया गया. एक अन्य पति-पत्नी प्रकरण में भी समझौते के बाद आवेदन वापस लिया गया.
सामाजिक बहिष्कार से जुड़े एक प्रकरण में अनावेदकों की अनुपस्थिति पर जांच महिला थाना प्रभारी दुर्ग को सौंपी गई और एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए. ओयो होटल के पास भूमि पर निर्माण में अवरोध और होटल में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर औचक निरीक्षण और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए. कुम्हार समाज की महिलाओं के भूमि आबंटन संबंधी प्रस्ताव को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए संबंधित विभाग से संपर्क की सलाह दी गई.