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दिल्ली: विवेक विहार थाने में जनसुनवाई, पुलिस कमिश्नर ने सुनी लोगों की समस्याएं

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के थाना विवेक विहार में शनिवार को जनसुनवाई का आयोजन जनसुनवाई में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार पहुंचे. इस दौरान शाहदरा जिले की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल सब डिवीजन एसीपी विवेक विहार पवन कुमार और थाना विवेक विहार के एसएचओ हरिकेश गाबा समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

जनसुनवाई के दौरान थाना परिसर में पहुंचे लोगों ने पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी अलग-अलग समस्याएं और शिकायतें रखीं पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने लोगों से सीधे बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए उन्होंने पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय पर भी जोर दिया.

थाने में जनसुनवाई

एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली के सभी थानों में प्रत्येक शनिवार जनसुनवाई आयोजित की जाती है, इसी क्रम में थाना विवेक विहार में शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई हुई. इस दौरान आम लोगों को अपनी शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिला. जनसुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने थाना विवेक विहार का निरीक्षण भी किया उन्होंने थाने के अलग-अलग हिस्सों का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा पुलिस कमिश्नर ने लॉकअप और रिवाडर रूम का भी निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्थाओं और पुलिसकर्मियों से जुड़े कामकाज की जानकारी ली गई. पुलिस कमिश्नर के दौरे के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में विवेक विहार थाने की व्यवस्थाओं और तस्वीर में बदलाव देखने को मिल सकता है. जनसुनवाई और थाना निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया. इस तरह की जनसुनवाई का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत करना तथा लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है.

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