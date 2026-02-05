ETV Bharat / state

अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई पूरी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन

388.261 हेक्टेयर में परियोजना प्रस्तावित है. एसईसीएल ने कहा है कि निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा.

PUBLIC HEARING FOR COAL MINE
अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई पूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 7:54 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: दक्षिण-पूर्वी चिरमिरी कोलफील्ड में प्रस्तावित अंजन हिल कोयला खदान परियोजना को लेकर, गुरुवार को जनसुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई. यह परियोजना अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 388.261 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है.

अंजन हिल कोयला खदान परियोजना

जनसुनवाई का आयोजन ग्राम भुकभुकी, जनपद पंचायत खड़गवां में किया गया, जिसमें प्रशासन, पर्यावरण विभाग एवं एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, पर्यावरण संरक्षण अधिकारी शैलेश पिसदा, एसडीओ बृजेंद्र सारथी, सीएसपी दीपिका मिंज, एसईसीएल महाप्रबंधक अशोक कुमार, सब एरिया मैनेजर मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई पूरी (ETV Bharat)

जनसुनवाई पूरी हुई

जनसुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने परियोजना का समर्थन किया. जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रिया मेश्राम ने इसे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, खनन परियोजना से रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा. कुछ ग्रामीणों द्वारा निजी भूमि अधिग्रहण को लेकर आशंका जताए जाने पर एसईसीएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने स्पष्ट कहा कि परियोजना के लिए किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, समस्त कार्य केवल आवंटित लीज क्षेत्र के भीतर ही किया जाएगा.

PUBLIC HEARING FOR COAL MINE
अंजन हिल कोयला खदान परियोजना की जनसुनवाई पूरी (ETV Bharat)

निजी जमीन का नहीं होगा अधिग्रहण

कंपनी ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य पर्यावरणीय मानकों के पूर्ण पालन के साथ किया जाएगा. साथ ही स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा उपाय, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी. हाल के सामुदायिक कार्यों में हुडी जैकेट, स्कूल बैग एवं डेस्क-बेंच वितरण जैसी पहलें शामिल हैं.

विस्थापन की बात से भी किया गया इंकार

कंपनी के अनुसार परियोजना से किसी प्रकार का विस्थापन, पुनर्वास या अतिक्रमण नहीं होगा. परियोजना क्षेत्र में कोई ग्राम पंचायत शामिल नहीं है तथा वनों, जल स्रोतों एवं वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है. स्थानीय व्यापार प्रतिनिधि ओम प्रकाश अग्रवाल ने परियोजना को क्षेत्र के लिए एक बड़ा विकास अवसर बताते हुए कहा कि जिम्मेदार खनन से स्थानीय व्यापार और आजीविका को मजबूती मिलेगी. जनसुनवाई पूरी होने के बाद अब कंपनी वैधानिक एवं नियामक स्वीकृतियों के अनुरूप परियोजना के अगले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी.

अफसरों ने दिया ग्रामीणों को भरोसा

बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर से अधिकारियों ने अंजन हिल कोयला खदान परियोजना के लिए किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा ये साफ किया. अफसरों ने कहा कि पूरा खनन कार्य केवल आवंटित लीज क्षेत्र के भीतर ही किया जाएगा और सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित होगा.

