ETV Bharat

भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई : मंत्री राठौड़ बोले - कांग्रेस के नेता एक परिवार के धोक लगाने के लिए दिल्ली जाते थे

भाजपा कार्यालय पर हुई जनसुनवाई ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के दूसरे दिन मंगलवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना. दोनों मंत्रियों ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर आवश्यक निर्देश दिए. जनसुनवाई में ज्यादा अर्जियां तबादलों को लेकर थी. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कुछ मामलों में मेरिट के आधार पर तबादला तय किया जाता है. आवश्यक हो तो नियमों में राहत भी दी जाती है, इसलिए जो भी संवेदनशील मामले थे उनको लेकर मुख्यमंत्री को समस्या को रेफर किया जाएगा. इसके साथ ही कुछ राहत के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है. उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया. उन्होंने कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता दिल्ली में एक परिवार के धोक लगाने जाते थे, लेकिन हम भारत सरकार से मिलने जाते हैं और प्रदेश के लिए कई सौगात लेकर आते हैं. पढ़ें. सीएम -अध्यक्ष की PM मोदी से हुई मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कैबिनेट बैठक कल 90 कार्यकर्ताओं की सुनवाई : राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज भी एकत्रित किए गए, जिन्हें विभागीय अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा जाएगा. दूसरे दिन करीब 90 कार्यकर्ताओं की सुनवाई की गई. पार्टी कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं से पहले एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें अंदर मौजूद मंत्रियों के पास भेजा जा रहा है. जनसुनवाई के दौरान राजस्व, सीवरेज सहित कई विभागों से जुड़े मुद्दे सामने आए.