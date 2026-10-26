ETV Bharat / state

रांची में जनता दरबारः 90 फीसदी दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, आंगनबाड़ी चयन में गड़बड़ी की होगी जांच

लोगों की फरियाद सुनते डीसी (रांची) ( Etv Bharat )

जनता दरबार में ओरमांझी प्रखंड के बारीडीह निवासी 90 प्रतिशत दिव्यांग कुलवंश कुमार महतो को उपायुक्त ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की. इससे उन्हें आवागमन में सहूलियत मिलेगी. ट्राईसाइकिल मिलने पर कुलवंश ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि डीसी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. जनता दरबार में आने पर उनका काम हो गया और उन्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़ा. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति भी आभार जताया.