रांची में जनता दरबारः 90 फीसदी दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, आंगनबाड़ी चयन में गड़बड़ी की होगी जांच
रांची में जनता में फरियादियों की शिकायतों पर उपायुक्त ने सख्ती दिखाई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 11:55 PM IST
रांची: दुर्गा पूजा के बाद सोमवार को समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ी. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. इस दौरान जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, ऑनलाइन लगान रसीद, पंजी-2 में सुधार और पेंशन भुगतान से जुड़े मामले सामने आए.
जनता दरबार में ओरमांझी प्रखंड के बारीडीह निवासी 90 प्रतिशत दिव्यांग कुलवंश कुमार महतो को उपायुक्त ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की. इससे उन्हें आवागमन में सहूलियत मिलेगी. ट्राईसाइकिल मिलने पर कुलवंश ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि डीसी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. जनता दरबार में आने पर उनका काम हो गया और उन्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़ा. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति भी आभार जताया.
राजस्व कर्मचारी की हत्या का मामला उठा
जनता दरबार में विभिन्न अंचलों के राजस्व कर्मचारी अरगोड़ा अंचल के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण मुंडा की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर पहुंचे. उपायुक्त ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा. उन्होंने मृतक के आश्रितों को नियमानुसार सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही.
आंगनबाड़ी सेविका चयन की होगी जांच
आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में अनियमितता की शिकायत पर उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लंबित रहने की शिकायत पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही लाभुकों के खातों में भुगतान किया जाएगा.
उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ राजस्व संबंधी लंबित मामलों का भी समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी संवेदनशीलता से काम करें.
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