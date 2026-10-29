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रांची पुलिस ने 184 मामलों का किया तत्काल निपटारा, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में मिली 236 शिकायतें, 10 मामलों में प्राथमिकी

रांची पुलिस की जन शिकायत समाधान कार्यक्रम ( Etv Bharat )

रांची: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बुधवार को रांची जिले के विभिन्न थानों और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की. इस दौरान कुल 236 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 184 मामलों का उसी दिन निपटारा कर दिया गया. वहीं, संवेदनशील प्रकृति के 10 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.