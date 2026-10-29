रांची पुलिस ने 184 मामलों का किया तत्काल निपटारा, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में मिली 236 शिकायतें, 10 मामलों में प्राथमिकी
रांची में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जमीन विवाद, छेड़खानी और मारपीट जैसे मामलों पर पुलिस ने गंभीरता दिखाई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:15 AM IST
रांची: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बुधवार को रांची जिले के विभिन्न थानों और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया.
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और शिकायतों के त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की. इस दौरान कुल 236 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 184 मामलों का उसी दिन निपटारा कर दिया गया. वहीं, संवेदनशील प्रकृति के 10 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.
संवेदनशील मामलों में प्राथमिकी दर्ज
पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जमीन विवाद, छेड़खानी, चोरी और मारपीट समेत विभिन्न तरह की शिकायतें सामने आईं. गंभीर मामलों को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित थानों में कुल 10 प्राथमिकी दर्ज की गईं. इन मामलों में आगे की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, शेष शिकायतों की गुणवत्ता के साथ जांच की जा रही है, ताकि नियमानुसार उनका समाधान किया जा सके.
थाना स्तर पर सुनी गईं शिकायतें
यह कार्यक्रम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों और संबंधित थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया. अधिकारियों ने फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की.
कार्यक्रम के दौरान सुखदेवनगर थाना में 12 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें आठ का निपटारा किया गया. सदर थाना में नौ में से छह, डोरंडा थाना में आठ में से सात और पुंदाग थाना में प्राप्त सभी सात शिकायतों का निष्पादन किया गया. लोअर बाजार और पंडरा ओपी में भी प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान किया गया. पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य थानों में आने वाले लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनना और अनावश्यक देरी को कम करना है. शिकायतों के त्वरित निष्पादन के साथ गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू करना इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा रहा.
यह भी पढ़ें:
रांची जिला में पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 शिकायतों में 60 का मौके पर निष्पादन
जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 मामले में 72 का मौके पर निपटारा, 53 गुम मोबाइल धारकों को सौंपे
पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम में पहुंचीं 110 शिकायतें, 70 का मौके पर ही निपटारा