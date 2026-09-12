पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम में पहुंचीं 110 शिकायतें, 70 का मौके पर ही निपटारा
रांची में जिला के विभिन्न थानों और ओपी में पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 12:10 AM IST
रांचीः लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए रांची पुलिस ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न थानों और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने थानों में पहुंचने वाले लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.
गंभीर मामलों में तुरंत दर्ज हुई एफआईआर
रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि जिलाभर में करीब 110 शिकायतें और आवेदन पुलिस के सामने पहुंचे. इनमें से 70 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया. वहीं, 35 मामले जांच के लिए लंबित रखे गए हैं. इसके अलावा पांच मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.
इस कार्यक्रम के दौरान कुछ शिकायतें ऐसी भी सामने आईं, जिन्हें पुलिस ने गंभीर और संवेदनशील माना. इन मामलों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं, संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबित शिकायतों की भी जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
एसपी से लेकर थाना प्रभारी तक रहे मौजूद
इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी अपने-अपने निर्धारित थाना और ओपी में मौजूद रहे. इसका उद्देश्य यह था कि लोगों को शिकायत लेकर अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उनकी समस्या सीधे संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुंचे. अधिकारियों ने शिकायतों को सुनने के साथ ही कई मामलों में मौके पर संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया. सामान्य शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि जिन मामलों में जांच की जरूरत थी, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए रखा गया.
ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची शिकायतें
ग्रामीण क्षेत्र के थानों में भी लोगों ने जमीन विवाद, आपसी विवाद और अन्य समस्याओं को लेकर पुलिस से शिकायत की. पिठौरिया में पांचों शिकायतों का निपटारा किया गया. लापुंग में दो, चान्हो में चार और बेड़ो में दो शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई. वहीं, कांके में छह में से दो, रातू में दो में से एक, अनगड़ा में दो में से एक और सिल्ली में तीन में से दो शिकायतों का निपटारा किया गया. कुछ मामलों को जांच के लिए लंबित रखा गया.
शहर के थानों में भी लोगों ने रखी समस्याएं
रांची शहर के थानों में भी जन शिकायत कार्यक्रम में लोग पहुंचे. अरगोड़ा में तीन शिकायतों में दो का निपटारा हुआ, जबकि एक मामला लंबित रहा. एयरपोर्ट थाना में मिली एक शिकायत पर कार्रवाई की गई. धुर्वा में आईं तीनों शिकायतों का निपटारा कर दिया गया. डोरंडा थाना में पांच शिकायतें मिलीं. इनमें चार पर कार्रवाई हुई, जबकि एक मामला लंबित रहा. जगन्नाथपुर में चार शिकायतों में एक का तत्काल निपटारा किया गया, जबकि तीन मामले लंबित रहे. यहां कांड संख्या 271/26 का उल्लेख किया गया है.
सदर में पांच में चार मामले लंबित
सदर थाना में पांच शिकायतें पहुंचीं। इनमें एक पर कार्रवाई हुई, जबकि चार मामले लंबित हैं. बरियातू में आठ शिकायतें मिलीं, जिनमें सात का निपटारा कर दिया गया और एक लंबित रहा. महिला थाना में दो शिकायतों में एक का निपटारा हुआ, जबकि एक मामले में जांच जारी है.
कई थानों में एक भी शिकायत नहीं
कार्यक्रम के दौरान कुछ थानों और ओपी में कोई शिकायत नहीं पहुंची. इनमें तुपुदाना ओपी, विधानसभा थाना, डेलीमार्केट थाना, कोतवाली थाना और गोंदा थाना शामिल हैं. वहीं, हिंदपीढ़ी में मिली दोनों शिकायतों पर कार्रवाई की गई. पंडरा ओपी और लालपुर थाना में भी दो-दो शिकायतें मिलीं और दोनों थानों में सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया.
सीधे पुलिस तक पहुंच की कोशिश
रांची पुलिस का यह कार्यक्रम लोगों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए सीधे पुलिस अधिकारियों तक पहुंच देने की कोशिश के तौर पर शुरू किया गया है. कार्यक्रम में अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं, संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए और जहां संभव हुआ, वहीं समाधान किया.
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