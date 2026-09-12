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पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम में पहुंचीं 110 शिकायतें, 70 का मौके पर ही निपटारा

रांचीः लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए रांची पुलिस ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न थानों और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने थानों में पहुंचने वाले लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.

गंभीर मामलों में तुरंत दर्ज हुई एफआईआर

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि जिलाभर में करीब 110 शिकायतें और आवेदन पुलिस के सामने पहुंचे. इनमें से 70 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया. वहीं, 35 मामले जांच के लिए लंबित रखे गए हैं. इसके अलावा पांच मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.

पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के दौरान कुछ शिकायतें ऐसी भी सामने आईं, जिन्हें पुलिस ने गंभीर और संवेदनशील माना. इन मामलों में पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं, संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लंबित शिकायतों की भी जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसपी से लेकर थाना प्रभारी तक रहे मौजूद

इस कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी अपने-अपने निर्धारित थाना और ओपी में मौजूद रहे. इसका उद्देश्य यह था कि लोगों को शिकायत लेकर अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उनकी समस्या सीधे संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुंचे. अधिकारियों ने शिकायतों को सुनने के साथ ही कई मामलों में मौके पर संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया. सामान्य शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि जिन मामलों में जांच की जरूरत थी, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए रखा गया.

पुलिस जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची शिकायतें

ग्रामीण क्षेत्र के थानों में भी लोगों ने जमीन विवाद, आपसी विवाद और अन्य समस्याओं को लेकर पुलिस से शिकायत की. पिठौरिया में पांचों शिकायतों का निपटारा किया गया. लापुंग में दो, चान्हो में चार और बेड़ो में दो शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई. वहीं, कांके में छह में से दो, रातू में दो में से एक, अनगड़ा में दो में से एक और सिल्ली में तीन में से दो शिकायतों का निपटारा किया गया. कुछ मामलों को जांच के लिए लंबित रखा गया.