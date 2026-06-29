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मानसून में मेरठ का क्या होगा? नगर निगम की लापरवाही से सड़क पर कूड़े का ढेर, स्थानीय लोग परेशान

नगर निगम की लापरवाही के कारण डोर-टू-डोर कूड़ा उठान बंद से बीमारी का खतरा

मेरठ में सड़क पर कूड़े का ढेर
मेरठ में सड़क पर कूड़े का ढेर ((Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:46 PM IST

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​मेरठ: महानगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जल्द ही मानसून दस्तक देने वाली है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों तक कूड़े के ऊंचे-ऊंचे ढेर लगे हुए हैं. डोर-टू-डोर कूड़ा उठान ठप होने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं.

शहर में सड़ते कचरे से आ रही बदबू और मच्छरों के पैदावार से लोगों का घरों में बैठना और रास्तों से गुजरना मुहाल हो गया है. स्थानीय निवासियों को डर है कि अगर बारिश शुरू होने से पहले यह कूड़ा नहीं हटाया गया, तो शहर में महामारी फैल सकती है.

नगर निगम की लापरवाही (Video Credit; ETV Bharat)
जानकारी के अनुसार, नगर निगम और कूड़ा उठाने वाली अनुबंधित कंपनी के बीच भुगतान (पेमेंट) को लेकर चल रहे विवाद के कारण पिछले कुछ दिनों से शहर में कूड़ा उठान का काम प्रभावित है, जिसके कारण नालियों और सड़कों के किनारे पड़ा कचरा अब नालों को चोक कर रहा है.​इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने स्पष्ट किया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. "शहर की सफाई व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. कंपनी और निगम के बीच भुगतान को लेकर जो भी तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है, उसे जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं".
अपर नगर आयुक्त और स्वास्थ्य अनुभाग की टीम को निर्देशित किया गया है कि वे कंपनी प्रबंधन से बात कर, आज शाम तक ही कूड़ा उठान का काम पूरी तरह बहाल कराएं. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही बरतने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी जोनल सेनेटरी अधिकारियों को मानसून से पहले वार्डों की विशेष सफाई और नालों की सिल्ट सफाई सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए गए हैं".

​नगर आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि मानसून से पहले सभी वार्डों से शत-प्रतिशत कूड़ा नहीं उठा और जलभराव की स्थिति बनी, तो संबंधित क्षेत्र के सफाई नायक और इंस्पेक्टर के खिलाफ सीधे विभागीय व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जनता टकटकी लगाए बैठी है कि कब उन्हें इस नरकीय स्थिति से निजात मिलेगी.

​लोकेश चंद्रा खटीक (सामाजिक कार्यकर्ता) ने बताया "कूड़ा, पानी, नाली और नाला ये सारी समस्याएं नगर निगम ने खुद पैदा की हैं. नगर निगम सफाई और नाला सफाई के नाम पर तो मोटी-मोटी तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन जनता को कूड़े के ढेर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है. आप मेरठ की किसी भी सड़क पर चले जाइए, नाले पूरी तरह से कूड़े से पटे पड़े हैं. जिससे शहर में लगातार हादसे और मौतें हो रही हैं.

इसके अलावा, जगह-जगह कूड़े के पहाड़ लगे हैं, सीवर लाइनें चोक हैं और सरकारी पानी की लाइनें महीनों से टूटी हुई हैं, जिससे पानी लगातार रिस रहा है. इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम है. कूड़ा उठान के नाम पर तेल का खेल चल रहा है, कागजों में 100 गाड़ियां दौड़ रही है, लेकिन जमीन पर सिर्फ 50 ही चल रही हैं. निगम की इसी मिलीभगत का खामियाजा आम जनता भुगत रही है".

​राजीव शर्मा (स्थानीय निवासी) के मुताबिक, इलाके की नालियां हमेशा ही जाम रहती हैं. यहां सफाई करने कोई नहीं आता. शिकायत करते हैं तो ही सफाईकर्मी नजर आते हैं. कूड़ा तो जैसे-तैसे उठ भी जाता है, लेकिन नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है. आज भी जब सफाई कर्मचारी आए और मैंने उनसे नाली साफ करने को कहा, तो उनका सीधा जवाब था कि उन्हें सिर्फ सामने की सफाई करने के आदेश मिलें हैं, इस तरफ के नहीं, वे केवल अपने हिसाब से और चुनिंदा जगहों पर काम कर रहे हैं. आम लोगों की समस्याओं को सुनने और देखने वाला कोई नहीं है".

वहीं, स्थानीय निवासी ​सुनीता ने बताया कि न कोई नाली साफ करने आता है और न ही कोई कूड़ा उठाने वाला आता है. एक निश्चित सीमा (खंभे) के पार तो कोई सफाईकर्मी पैर भी नहीं रखता. हमें नहीं पता कि वे हमारे हिस्से में सफाई करने क्यों नहीं आते, लेकिन आप अभी भी जाकर देख सकते हैं. वहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है. गंदगी और बदबू के बीच हमारा जीना मुहाल हो गया है, लेकिन हम घरेलू महिलाएं हैं तो भला शिकायत करने कहां जाएं?

उन्होंने ने कहा कि अभी तो ठीक से बरसात शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों हुई हल्की सी बारिश में ही पूरी सड़क पर पानी और गंदगी जमा हो गई थी. अगर यही हाल रहा, तो आगे स्थिति और बदतर हो जाएगी".

ये भी पढ़ें: मेरठ का सबसे बड़ा 'कूड़ा स्कैम': लोहिया नगर में लाखों टन कचरे का 'कुतुबमीनार'

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