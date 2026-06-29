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मानसून में मेरठ का क्या होगा? नगर निगम की लापरवाही से सड़क पर कूड़े का ढेर, स्थानीय लोग परेशान

​मेरठ: महानगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जल्द ही मानसून दस्तक देने वाली है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों तक कूड़े के ऊंचे-ऊंचे ढेर लगे हुए हैं. डोर-टू-डोर कूड़ा उठान ठप होने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं.

शहर में सड़ते कचरे से आ रही बदबू और मच्छरों के पैदावार से लोगों का घरों में बैठना और रास्तों से गुजरना मुहाल हो गया है. स्थानीय निवासियों को डर है कि अगर बारिश शुरू होने से पहले यह कूड़ा नहीं हटाया गया, तो शहर में महामारी फैल सकती है.

नगर निगम की लापरवाही (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, नगर निगम और कूड़ा उठाने वाली अनुबंधित कंपनी के बीच भुगतान (पेमेंट) को लेकर चल रहे विवाद के कारण पिछले कुछ दिनों से शहर में कूड़ा उठान का काम प्रभावित है, जिसके कारण नालियों और सड़कों के किनारे पड़ा कचरा अब नालों को चोक कर रहा है.​इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने स्पष्ट किया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. "शहर की सफाई व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. कंपनी और निगम के बीच भुगतान को लेकर जो भी तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है, उसे जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं".

अपर नगर आयुक्त और स्वास्थ्य अनुभाग की टीम को निर्देशित किया गया है कि वे कंपनी प्रबंधन से बात कर, आज शाम तक ही कूड़ा उठान का काम पूरी तरह बहाल कराएं. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही बरतने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सभी जोनल सेनेटरी अधिकारियों को मानसून से पहले वार्डों की विशेष सफाई और नालों की सिल्ट सफाई सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए गए हैं".