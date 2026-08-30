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'कांग्रेस-भाजपा दोनों से नाराज है जनता, इनेलो की ओर बढ़ रहा झुकाव'- भिवानी में अभय चौटाला ने किया दावा

भिवानी दौरे पर अभय चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा की मदद करने का सीधा आरोप लगाया.

Abhay Chautala attacks BJP Congress
भिवानी दौरे पर पहुंचे अभय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 4:01 PM IST

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भिवानी: इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है. अभय चौटाला ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाराज है और अब लोगों का झुकाव इनेलो की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल उठाए.

'लोगों में आज भी चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा है': इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "लोगों में पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रति आज भी श्रद्धा है और अब इनेलो के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ रहा है. कांग्रेस के शासन से लेकर भाजपा सरकार तक इनेलो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है." अभय चौटाला ने कहा कि मुश्किल हालात में भी इनेलो कार्यकर्ता मायूस नहीं हुआ और लगातार लोगों की आवाज बुलंद करता रहा.

'कांग्रेस-भाजपा दोनों से नाराज है जनता, इनेलो की ओर बढ़ रहा झुकाव' (ETV Bharat)

'कांग्रेस ने भाजपा की मदद की': अभय चौटाला ने कहा कि "आज प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाराज है." उन्होंने भाजपा पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने और ऐसे फैसले लेने का आरोप लगाया, जिनसे आम आदमी की परेशानियां बढ़ी हैं. वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने 2024 के चुनाव और राज्यसभा चुनावों का जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भाजपा की मदद की.

'कांग्रेस को सदन में आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए': कांग्रेस के विधानसभा में विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अभय चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस नेताओं को सदन में आम जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे. सफाई कर्मचारियों की समस्याएं, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना चाहिए था."

'सदन में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जा सकता है': अभय चौटाला ने कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पहनकर विधानसभा में पहुंचने के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे केवल मीडिया में तस्वीर और खबर बनाने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि "सदन के नियमों के मुताबिक तख्तियां लेकर अंदर जाने के बजाय अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध दर्ज कराया जा सकता है." उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय वॉकआउट का रास्ता अपनाया.

'राहुल गांधी की वजह से भाजपा को फायदा मिल रहा है': महंगाई को लेकर भी अभय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने चीनी की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि "आम आदमी महंगाई से परेशान है और ऐसे मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना विपक्ष की जिम्मेदारी है. इनेलो सुप्रीमो ने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "अगर राहुल गांधी ने सही तरीके से काम किया होता तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती." अभय चौटाला ने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की वजह से ही भाजपा को राजनीतिक फायदा मिला है.

ये भी पढ़ें-अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर पुलिस को उकसाने का आरोप, बोले- "माहौल खराब करने का प्रयास नहीं होना चाहिए"
Last Updated : August 30, 2026 at 4:01 PM IST

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