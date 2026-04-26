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स्मार्ट सिटी वाराणसी में 'स्मार्ट' सफर की सौगात; अगस्त से पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू

जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि श्रद्धालु, पर्यटक, छात्रों और आम लोगों की सुविधा मिलेगी.

स्मार्ट सिटी वाराणसी में 'स्मार्ट' सफर की सौगात.
स्मार्ट सिटी वाराणसी में 'स्मार्ट' सफर की सौगात. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 7:06 AM IST

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वाराणसी: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम जल्द ही शहर में ‘पब्लिक बाइक शेयरिंग’ सिस्टम शुरू करने जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और सड़क पर यातायात के दबाव को घटाना है. इस पहल से न केवल काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी, बल्कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी आवागमन सस्ता और सुलभ हो जाएगा.

स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा यह पहल की जा रही है.

योजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में 30 से अधिक डॉकिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं. जहां 300 से अधिक साइकिलें और ई-बाइक्स खड़ी की जाएंगी. 01 अगस्त 2026 से पूर्ण रूप से यह सेवा संचालित होने वाली है. यह पूरी व्यवस्था मोबाइल ऐप के जरिए संचालित होगी.

अगस्त से पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम शुरू. (Video Credit: ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी की पहल: जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि वाराणसी में भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. यहां के विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानों में ढेरों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं.

इसके साथ अन्य जिलों और प्रदेशों से भी यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने बच्चे आते हैं. वाराणसी में कार्बन एमिशन भी बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए और यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है.

30 स्टेशन 300 बाइक्स: उन्होंने बताया कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक बाइक शेयरिंग का कांसेप्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा. भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़, हैदराबाद जैसे जो शहरों की तर्ज पर वाराणसी में यह सेवा शुरू होगी. शुरू में 30 से अधिक डॉकिंग स्टेशंस का निर्माण कराया जा रहा है. 300 से अधिक हमारी बाइसिकल्स और ई-बाइक्स रहेंगी.

ऐप के माध्यम से संचालित होगी सेवा: उन्होंने बताया कि डॉकिंग स्टेशंस पर उपलब्ध साइकिल्स के पास पहुंचकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. इस पर ई-बाइक या साइकिल का सीरियल नंबर डालकर या फिर उनके QR कोड को स्कैन करके नॉमिनल भुगतान करते ही उसे अनलॉक किया जा सकेगा. फिर ई-बाइक्स से सफर कर सकते हैं. अगले डॉकिंग स्टेशन पर उसे लॉक भी कर सकते हैं. यह चेन सिस्टम की तरह से काम करेगा.

जीपीएस की सुविधा: पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा साइकिल के अलावा ई-बाइक्स के साथ होगी. बिना पैडल के ई-बाइक एक बार में चार्ज करने पर 40 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी. इसके साथ ही इसमें जीपीएस की सुविधा भी रहेगी. इससे हर पल की स्थिति की जानकारी मिलेगी.

एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर में उपलब्ध ऐप के माध्यम से इसका संचालन किया जा सकेगा. इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर इसकी जानकारी उपलब्ध रहेगी. इसके लिए सिगरा, कचहरी, बनारस क्लब, पन्नालाल पार्क वीडीए, इंग्लिशिया लाइन, रविंद्रपुरी, गुरुधाम, बीएचयू और कैंटोनमेंट एरिया (2 जगहों पर) डॉकिंग स्टेशन बनाया जाएगा.

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