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हिमालय दिवस पर देहरादून में उठी आवाज, 'एक दिन का दिखावा नहीं, सालभर हिमालय बचाने की जरूरत'

बच्चों के हाथों में तख्तियां, मंच पर नुक्कड़ नाटक और पर्यावरणविदों की चिंता, हिमालय के अनियंत्रित दोहन पर जनजागरूकता कार्यक्रम.

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पर्यावरण संगठनों ने सड़क पर उतरकर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 7:54 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, पानी, जंगल और भविष्य का आधार है, लेकिन विकास की तेज रफ्तार के बीच लगातार बदलते हिमालय की तस्वीर अब पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आम लोगों को चिंता में डाल रही है. हिमालय दिवस के मौके पर देहरादून में इसी चिंता को आवाज देने के लिए पर्यावरण संगठनों ने सड़क पर उतरकर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.

देहरादून परेड ग्राउंड के पास आयोजित कार्यक्रम में सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून समेत कई पर्यावरण संस्थाओं के कार्यकर्ता, बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी जुटे. कार्यक्रम में हिमालय के अनियंत्रित दोहन पर सवाल उठाए गए. बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क निर्माण के लिए पहाड़ों की कटिंग, पेड़ों के कटान और बढ़ते मानवीय दबाव को हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए गंभीर चुनौती बताया गया.

हिमालय दिवस पर देहरादून में उठी आवाज (ETV Bharat)

छोटे बच्चों ने दिया बड़ा संदेश: कार्यक्रम का सबसे भावुक दृश्य तब दिखाई दिया, जब छोटे-छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर हिमालय बचाने का संदेश देते नजर आए. किसी तख्ती पर लिखा था 'हिमालय रहेगा, तभी जीवन बचेगा', तो किसी पर आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमालय को बचाने की अपील थी. बच्चों ने सिर्फ हाथों में संदेश नहीं उठाए, बल्कि हिमालय की समस्याओं को लेकर अपनी बात भी रखी. उनके संदेशों में साफ था कि हिमालय का सवाल केवल आज की पीढ़ी का नहीं, बल्कि आने वाले कल का सवाल है. कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी ने पर्यावरण संरक्षण की बहस को एक नई भावनात्मक दिशा दी.

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हिमालय दिवस पर देहरादून में उठी आवाज (ETV Bharat)

नुक्कड़ नाटक में दिखा हिमालय का दर्द: कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए हिमालय की मौजूदा चुनौतियों को लोगों के सामने रखा गया. नाटक में नेताओं, अधिकारियों, पर्यटकों और आम लोगों की भूमिका को सवालों के घेरे में रखते हुए यह संदेश दिया गया कि हिमालय को नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ किसी एक वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

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हिमालय दिवस पर जनजागरुक रैली. (ETV Bharat)

पहाड़ों में बढ़ता पर्यटन, निर्माण गतिविधियां और प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता दोहन सामूहिक चिंता का विषय है. नाटक के जरिए यह भी समझाने की कोशिश की गई कि हिमालय को केवल पर्यटन और विकास के संसाधन के तौर पर देखने के बजाय एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समझना होगा.

हिमालय दिवस या हरेला सिर्फ एक दिन का दिखावा नहीं: सिटीजन फॉर ग्रीन देहरादून के संस्थापक और पर्यावरणविद् हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि उनका संगठन लगातार शहर में ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है. हिमालय दिवस हो या हरेला प्रकृति के नाम पर सिर्फ एक दिन कार्यक्रम कर देना पर्याप्त नहीं है.

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नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरुक. (ETV Bharat)

मांशु अरोड़ा ने कहा कि एक दिन हिमालय दिवस मनाने और बाकी पूरे साल पेड़ों को काटते रहने का सिलसिला बंद होना चाहिए. अगर वास्तव में हिमालय को बचाना है तो पेड़ों का कटान पूरी तरह रोकने की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे. उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में जिस रफ्तार से पेड़ काटे जा रहे हैं, उस सिलसिले को कहीं न कहीं रुकना होगा. उत्तराखंड के पास अगर हिमालय ही नहीं रहेगा तो इस प्रदेश की कल्पना करना भी मुश्किल होगा.

दून घाटी भी हिमालय के क्षरण से अछूती नहीं: वरिष्ठ इतिहासकार लोकेश ओहरी ने कहा कि हिमालय की स्थिति का आकलन देहरादून शहर से भी किया जा सकता है. दून घाटी शिवालिक हिमालय के महत्वपूर्ण भूभाग का हिस्सा है और इसके दोनों ओर गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियां बहती हैं.

उन्होंने कहा कि हिमालय का लगातार क्षरण और बढ़ती आपदाएं अब दून घाटी के लिए भी चिंता का विषय हैं. हिमालय में होने वाले बदलावों का असर मैदानों तक पहुंच रहा है और देहरादून भी इससे अछूता नहीं है.

कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुका रहा हिमालय: समाजसेवी अनूप नौटियाल ने जलवायु न्याय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नेपाल में हुई घटना के बाद क्लाइमेट इनजस्टिस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. उनके मुताबिक हिमालय दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारों में से एक है, लेकिन आज वह उस कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुका रहा है, जो उसने खुद नहीं किया.

उन्होंने कहा कि यही स्थिति उत्तराखंड में भी दिखाई देती है. देश में उत्तराखंड का कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है और प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र मैदानों की तुलना में भी कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर हिमालयी क्षेत्रों को झेलना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हिमालय और हिमालयी लोगों के साथ हो रहे इस जलवायु अन्याय का मुद्दा भी गंभीरता से उठना चाहिए. कार्यक्रम में लगे पोस्टरों और तख्तियों में भी यही सवाल उभरकर सामने आया, ''हिमालय केवल हमारी विरासत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है''. हिमालय दिवस पर देहरादून की सड़क से उठी यह आवाज दरअसल उस भविष्य की चिंता है, जिसमें पहाड़, जंगल, नदियां और आने वाली पीढ़ियां एक-दूसरे से अलग नहीं हैं.

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