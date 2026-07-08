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गाय के बलिदान से 28 बच्चों की बच गई जान ! वाराणसी का पब्लिक ऑडिट

यह बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि दो दिनों तक हमने इन इलाकों में अंडरग्राउंड वायरिंग के कारण हो रही लापरवाही की हकीकत जानने की कोशिश की है. इन इलाकों में हालात यह हैं कि बिजली के अंडरग्राउंड पैनल ऐसे ही खुले पड़े हैं.

यह हालत ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में जब हमने सामने लाने की कोशिश की, तो पता चला काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र जिसमें चौक के ब्रह्मनाल, गढ़वासी टोला, भुतही इमली मणिकर्णिका घाट, नीलकंठ सहित शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल गोदौलिया पांडेय हवेली, रेवड़ी तालाब, रामापुर और मदनपुरा की सकरी गलियों में अंडरग्राउंड बिजली के तार मौत बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं.

साल 2023 में वाराणसी के कबीर नगर स्थित तुलसी नगर कॉलोनी में बारिश के पानी के दौरान हुए वाटर लॉगिन में स्थानीय ट्रांसफार्मर के पास मौजूद बॉक्स से करंट उतरने से दो लोगों की जान चली गई थी. यह कोई पहला मामला नहीं था इसके साथ कई घटनाएं और भी हो चुकी हैं, लेकिन स्थिति संभालने का नाम नहीं ले रही है.

इसके पहले भी 2023 में इसी बारिश के पानी में करंट उतरने के कारण एक साथ दो लोगों की जान जा चुकी है. इसके बाद भी बनारस के तंग गलियों से लेकर कालोनियां और मुख्य रास्ते इस खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं और इनको सुरक्षित करने वाले विभाग सिर्फ दावों के साथ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं.

यह हादसा सोचकर वहां पहुंचे लोगों की आंख नम थीं. वो कह रहे थे कि गो माता ने बलिदान किया है. उसी वज़ह से उनके बच्चे सुरक्षित हैं. वहीं ये घटना बताने के लिए काफी है कि बनारस बारिश के दिनों में सुरक्षित नहीं है.

ये खबर आग की तरह फैली कि बिजली का खंभा स्कूली बच्चों को ले जा रही बस पर गिर गया. मगर गनीमत ये थी कि उस समय वहां खंभों में करंट नहीं था. वरना बस में करंट दौड़ जाता. बिजली न रहने की वज़ह ये थी कि कुछ ही देर पहले वहां पर एक गाय बिजली विभाग की लापरवाही से दम तोड़ चुकी थी. इसी वजह से करंट नहीं था. और खंभा गिरने के बावजूद बस में बच्चे सुरक्षित थे.

यहां मंगलवार की सुबह 11 बजे एक हाईटेंशन के दो खंभे 28 स्कूल बच्चों से भरी बस के ऊपर आ गिरे. जिससे हड़कंप मच गया. हालांकि घटना में सभी सुरक्षित रहे, और क्योंकि बिजली की लाइन 5 मिनट पहले ही कटी थी.

वाराणसी: बारिश का दौर शुरू हो चुका है और बारिश के महीने के साथ ही लापरवाही के साथ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ भी हो रहा है. ताजा मामला वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड के लक्ष्मणपुर कॉलोनी का है.

गाय के बलिदान से 28 बच्चों की बच गई जान ! (ETV Bharat)

इधर-उधर बिजली के तार निकालकर बारिश के पानी में लोगों के लिए खतरा बनकर मौत को दावत देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं. यह लापरवाही शहर के इलाकों में तो है ही साथ ही ग्रामीण और शहर से सटे इलाकों की स्थिति तो बहुत ही खराब है.

मंगलवार को शिवपुर इलाके में हुई घटना ने यह स्पष्ट किया है की बारिश के दिनों में सुरक्षित कोई नहीं है. करंट कहीं भी उतर सकता है बिजली का खंभा कहीं भी गिर सकता है और यह जानलेवा भी बन सकता है. बस भरोसा भगवान पर है जिसने इतनी बड़ी घटना के बाद भी बस में सवाल स्कूली बच्चों को सुरक्षित कर दिया. हालांकि एक गो माता को अपनी जान गंवाकर इन बच्चों को सुरक्षित करने का काम करना पड़ा, लेकिन लापरवाही और नजरअंदाजी की वजह से ऐसी घटनाएं कब तक चलेगी यह सवाल बड़ा है.

बिजली के खुले तार और पैनल से वाराणसी के टूरिस्ट और पब्लिक परेशान. (ETV Bharat)

इस बारे में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार वर्मा का कहना है की बारिश को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है. जितने भी बिजली के पोल हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए नगर निगम के साथ मिलकर काम शुरू किया गया है. जहां भी करंट आने की संभावना है या लापरवाही की स्थिति है वहां पर चीजों को ट्रेस करके सही करवाया जा रहा है.

उन्होंने कहाकि गलियों में खुले हुए अंडरग्राउंड वायरिंग के पैनल सुरक्षित रहे इसके लिए उनको प्लास्टिक से कवर करने के साथ ही गायब हुए उनके ढक्कन को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए और काम शुरू हो चुका है. वहीं बिजली की चरमरा रही व्यवस्था पर उनका कहना था की भयानक गर्मी के बाद जब बारिश शुरू होती है तो मानसून की पहली बारिश में कुछ दिक्कतें सामने आती है, लेकिन इसको ठीक करने की कवायद चल रही है. जहां-जहां अभी जर्जर बिजली के तार है उनको हटाने का काम किया जा रहा है. हाल ही में कुछ क्षेत्रों से आई शिकायत के बाद इन्हें हटाया भी गया है और जहां से भी शिकायत मिलती है. उसे तत्काल दुरुस्त करने का काम किया जाता है.

भले ही बिजली विभाग के सरकारी अधिकारी अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर सब व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे कर रहे हो लेकिन इन दावों की हकीकत कागजी सच्चाई से अलग है. यही वजह है कि जब हमारे रियलिटी चेक में यह बातें सामने आई की बिजली के अंडरग्राउंड पैनल हर जगह खुले हैं, तो लोगों ने भी हमारे साथ जुड़कर इस समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

बिजली के खुले तार और पैनल से टूरिस्ट और पब्लिक परेशान. (ETV Bharat)

नारायणपुर में जिस जगह स्कूल बस पर पोल गिरने की घटना हुई है उसे वार्ड के स्थानीय पार्षद संदीप रघुवंशी का कहना है कि "लापरवाही बहुत बड़ी है. भगवान की कृपा थी कि 28 बच्चों की जिंदगी बच गई, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए एक गो माता ने अपनी जान दे दी. अगर 5 मिनट पहले गो माता को करंट लगा कर लाइट ऑटोमेटिक कटी न होती तो इन सभी बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई होती. परिवार में भी इस बात को लेकर गुस्सा दिखाई दिया और बिजली विभाग पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय लोग दिखे."

विश्वनाथ मंदिर और आसपास की खराब बिजली व्यवस्था और बारिश के समय खतरा बनकर सामने आ रहे यह अंडरग्राउंड पैनल कितने खतरनाक है. इस पर लोगों का कहना है कि बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं देता.

समाजसेवी अभिषेक शर्मा का कहना है कि इस संदर्भ में मैं भी सोशल मीडिया पर कई बार चीजों के बारे में जानकारी साझा की है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी भी विभाग का जबकि संदर्भित अधिकारियों को यह सूचना चाहिए कि इस समय रहते सही कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और स्थानीय लोग इस इन पतली गलियों से रोज निकलते हैं. अगर बारिश के दिनों में कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? यह सोचने वाली बात है.

वाराणसी में 'डेथट्रैप' बने बिजली के खुले तार और पैनल. (ETV Bharat)

वही इस क्षेत्र में जंगमबाड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विकेश यादव क्या कहना है कि सिर्फ खुले हुए पैनल ही नहीं बल्कि ट्रांसफार्मर और ट्राली ट्रांसफार्मर भी खतरा बने हुए हैं. बारिश के समय में इनको तत्काल हटवाया जाना चाहिए और जो भी तर खुली पड़े उनका सुरक्षित रूप से कर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो उनका कहना है हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे सपोर्ट है जो खतरा बने हुए हैं और बारिश में यहां किसी की जिंदगी भी जा सकती है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है.

उन्होंने कहाकि बारिश के दिनों में एक तरफ जहां खुले हुए बिजली के पैनल और कटे हुए जर्जर तार लोगों को परेशान और डरा रहे हैं, तो वही अघोषित बिजली कटौती और 24 घंटे वाराणसी को बिजली देने के दावे की पोल भी खुल रही है. सोमवार से शुरू हुई मानसूनी बारिश ने बनारस के कई इलाकों में जबर्दस्त कटौती शुरू की है दिन में कुछ-कुछ देर के लिए लाइट कटने से सबसे बड़ा संकट बुनकरों के सामने है. बनारस के लोहता लल्लापुरा बजट दिया सहित कुछ इलाके जहां साड़ी तैयार होने का काम होता है वहां बोलकर भी इस दिक्कत से परेशान है.

इस बारे में चीफ इंजीनियर अनिल वर्मा का कहना है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए लाइन लॉस और फाल्ट को ढूंढने की टीमों को लगाया गया है बारिश के दौरान कुछ दिनों तक यह दिक्कत होती है बाद में चीज पकड़ में आने के बाद इनको ठीक कर दिया जाता है.Conclusion:वाराणसी में बारिश के दौरान करंट उतरने से कई हादसे हो चुके हैं...

बनारस में 'डेथट्रैप' बने बिजली के खुले तार और पैनल. (ETV Bharat)

बिजली हादसों पर एक नज़र

4 अक्टूबर 2025: कबीरचौरा में बारिश से जलजमाव के कारण कबीर मठ गली मोड़ पर बिजली के खंभे से करंट लगने से युवक हिमांशु सिंह की मौत हो गई.

कबीरचौरा में बारिश से जलजमाव के कारण कबीर मठ गली मोड़ पर बिजली के खंभे से करंट लगने से युवक हिमांशु सिंह की मौत हो गई. मार्च 2023: भेलूपुर, तुलसी नगर: बारिश के बाद सड़क पर भरे हुए पानी में करंट उतरने से बाइक सवार शंभूनाथ पांडेय 45 और उनके साथ बैठी सरोज सिंह की मौके पर ही मौत.

बारिश के बाद सड़क पर भरे हुए पानी में करंट उतरने से बाइक सवार शंभूनाथ पांडेय 45 और उनके साथ बैठी सरोज सिंह की मौके पर ही मौत. अगस्त 2021 पिशाचमोचन कुंड, सिगरा: स्ट्रीट पोल के संपर्क में आने से दो भाई छोटू साहनी (37) और अनिल साहनी (35) करंट से मौत.

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