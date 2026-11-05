कोरबा सड़क हादसे पर फूटा जनाक्रोश: इरकॉन पर लापरवाही का आरोप, FIR नहीं होने पर रेलमार्ग ठप करने की चेतावनी
कोरबा के कुसमुंडा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा है.स्थानीय लोगों ने प्रशासन से 15 दिन में FIR करने की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 7:15 PM IST
कोरबा : कुसमुंडा क्षेत्र के गेवरा टीपर मार्ग पर बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक-युवती की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है. हादसे के विरोध में गुरुवार को बड़ी तादात में स्थानीय नागरिकों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने कुसमुंडा थाना पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने निर्माण एजेंसी इरकॉन के अधिकारियों और ठेकेदार पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है.
रेल मार्ग जाम करने की चेतावनी
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार, कुचेना मार्ग गेवरा-दीपका को कुसमुंडा-कोरबा से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है. गेवरा-पेंड्रा रेल लाइन विस्तार के तहत हाल ही में बनाए गए अंडरब्रिज की शुरुआत से ही भारी अनदेखी सामने आती रही है. आरोप है कि इरकॉन कंपनी ने इस अंडरब्रिज को बेहद संकरा और घुमावदार बनाया है. पहली ही बारिश में यहां जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी, जो बाद में बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे आवागमन हमेशा जोखिम भरा रहा है.
प्रशासन पर गंभीर आरोप
हाल ही में अंडरब्रिज की मरम्मत के नाम पर सोमवार, 2 नवंबर की शाम बिना किसी पूर्व सूचना के इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया. इसके चलते हजारों लोगों को भारी वाहनों की आवाजाही वाले खतरनाक गेवरा टीपर मार्ग से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा.
कटघोरा एसडीएम के आदेश में केवल भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित करने का निर्देश था. बावजूद इसके दोपहिया और हल्के वाहनों को भी इसी जानलेवा मार्ग पर धकेल दिया गया, जिसके परिणामस्वरुप यह दु:खद हादसा हुआ- अमरजीत सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि
आठ सूत्रीय ज्ञापन में एफआईआर की मांग
थाना प्रभारी को सौंपे गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने इरकॉन कंपनी के अधिकारी और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक-युवती के पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा सहित दोपहिया और हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग तुरंत उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है. संकरे और खतरनाक अंडरब्रिज के विकल्प के रूप में एक अन्य व्यवस्थित अंडरब्रिज का निर्माण की मांग भी की गयी है- अभिजीत भानु, तहसीलदार दीपका
15 दिन का अल्टीमेटम, रेल परिवहन ठप करने की चेतावनी
क्षेत्रवासियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह मामला केवल एक सड़क दुर्घटना का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक और यातायात व्यवस्था की भारी लापरवाही का परिणाम है. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर सभी मांगों पर न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्षेत्र से होने वाले रेल परिवहन को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा.
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