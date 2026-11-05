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कोरबा सड़क हादसे पर फूटा जनाक्रोश: इरकॉन पर लापरवाही का आरोप, FIR नहीं होने पर रेलमार्ग ठप करने की चेतावनी

कोरबा सड़क हादसे पर फूटा जनाक्रोश ( Etv Bharat )

कोरबा : कुसमुंडा क्षेत्र के गेवरा टीपर मार्ग पर बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक-युवती की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है. हादसे के विरोध में गुरुवार को बड़ी तादात में स्थानीय नागरिकों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने कुसमुंडा थाना पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने निर्माण एजेंसी इरकॉन के अधिकारियों और ठेकेदार पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है.



रेल मार्ग जाम करने की चेतावनी