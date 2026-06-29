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बिजली संकट के खिलाफ भिवानी में फूटा लोगों का गुस्सा, सांसद और विधायक के आवासों का किया घेराव

24 घंटे बिजली देने का वादा खोखला साबित हुआः उन्होंने कहा कि "नेताओं द्वारा चुनाव के समय जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने के जो लंबे-चौड़े वादे किए गए थे, वे आज पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं. बार-बार अधिकारियों और इलाके के राजनेताओं के चक्कर काटने के बाद भी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर नतीजा पूरी तरह शून्य रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को यह उग्र कदम उठाना पड़ा."

दो महीनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई: प्रदर्शन के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी मांगों का एक चेतावनी पत्र सौंपा. आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह फौगाट ने बिजली विभाग और राजनेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "पिछले करीबन दो महीनों से हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. इस तपती और जानलेवा गर्मी में बिजली विभाग कभी ओवरलोड तो कभी कोई और बहाना बना रहा है. अधिकारी स्थायी समाधान करने की बजाए सिर्फ खोखले आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं. बिजली न होने के कारण न केवल लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, बल्कि पूरे गांव में पेयजल का भयंकर संकट गहरा गया है. हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो चुकी है."

भिवानी: चौबीस घंटे बिजली का दम भरने वाली सरकार की जगमग योजना की जमीनी हकीकत भिवानी के गांव बीरण में पूरी तरह तार-तार हो चुकी है. पिछले करीब दो महीनों से भीषण और तपती गर्मी के बीच भयंकर बिजली संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार सोमवार को टूट गया. बिजली विभाग की घोर लापरवाही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने सडक़ों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और भिवानी में सांसद धर्मबीर सिंह और क्षेत्रीय विधायक के आवासों का घेराव कर अपना कड़ा रोष दर्ज कराया.

तूफान के कारण गिरे पड़े हैं 14 पोल: सरपंच प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह व अन्य ग्रामीणाों ने बताया कि "बीती 3 मई को आए भीषण तूफान के कारण गांव में बिजली के 14 पोल गिर गए थे. तब से लेकर आज तक ग्रामीण अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. बीरण गांव जगमग योजना के अंतर्गत आता है, जहां के ग्रामीण 100 प्रतिशत बिजली का बिल ईमानदारी से भरते हैं. इसके बावजूद उन्हें इस भयंकर प्रताड़ना से दो-चार होना पड़ रहा है."

महापंचायत कर उग्र संघर्ष की चेतावनीः उन्होंने कहा कि "गांव में करीब 1400 घर हैं और लगभग 6 हजार की आबादी इस बिजली संकट के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है. फिलहाल प्रदर्शन के बाद सांसद ने अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश जरूर दिए हैं. लेकिन हम साफ चेतावनी देते हैं कि यदि अगले तीन दिन के भीतर हमारी इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो बीरण गांव महापंचायत बुलाकर एक बड़े और उग्र संघर्ष का बिगुल फूंकने को मजबूर होगा."

पीड़ित किसानों को मुआवजा दे सरकारः बिजली संकट के साथ-साथ ग्रामीणों ने सरकार द्वारा मुआवजे के वितरण में की गई विसंगतियों पर भी भारी नाराजगी जाहिर की. ग्रामीणों का कहना है कि "बीते वर्ष हुई अत्यधिक बारिश और जलभराव के कारण उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं. सरकार ने आधे गांव को तो मुआवजा दे दिया, लेकिन आधा गांव आज भी अपनी इस राशि के लिए तरस रहा है. ग्रामीणों ने मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से पटवारी या संबंधित अधिकारियों को फील्ड में भेजे, जो यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित किसानों को मुआवजा मिला है या नहीं, और वंचित किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि जारी की जाए."

क्या बोले सांसदः दूसरी तरफ, ग्रामीणों के भारी विरोध और घेराव के बाद सांसद धर्मबीर सिंह ने अपनी सफाई और आश्वासन देते हुए कहा कि "चक्रवाती तूफान और मौसम की मार के कारण भिवानी सर्कल में करीब दो हजार बिजली के खंभे टूट गए थे, जिसे बहाल करने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है." सांसद ने बिजली संकट का एक और बड़ा कारण बताते हुए कहा कि "हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली की डिमांड 14 हजार 500 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि सामान्य तौर पर यह मांग पहले करीब 11 हजार 500 मेगावाट हुआ करती थी. इस अप्रत्याशित लोड के कारण भी व्यवस्था बाधित हो रही है. हालांकि, शासन और प्रशासन इस समस्या को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और जल्द ही बीरण गांव सहित पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा."