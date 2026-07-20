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माइंस के डंपरों के खिलाफ फूटा जनाक्रोश, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांकेर के अंतिम छोर में बसे पखांजूर क्षेत्र में माइंस के भारी वाहनों के संचालन को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश एक बार फिर दिखा.

ANGER ERUPTS AGAINST MINE DUMPERS
उग्र आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 8:06 PM IST

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कांकेर: सोमवार को परलकोट जन कल्याण संस्था के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

माइंस के डंपरों के खिलाफ फूटा जनाक्रोश

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से होकर बांदे–पखांजूर–कापसी मार्ग पर माइंस के बड़ी संख्या में ओवरलोड डंपर रोज चलते हैं. भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कें तेजी से जर्जर हो रही हैं, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि डंपरों के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है. उड़ती धूल से प्रदूषण फैल रहा है और स्कूली बच्चों सहित राहगीरों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है. कई पुल-पुलियों पर क्षमता से ज्यादा भार पड़ने से उनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका भी जताई जा रही है.

रोड खराब हो गई है. शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो 25 तारीख को चक्काजाम करेंगे - प्रशांत कुलु, अध्यक्ष, परलकोट जन कल्याण संस्था

गाड़ियों को तत्काल बंद किया जाए. जबतक भारी वाहनों का लोड सहने लायक रोड न बन जाए, तबतक गाड़ियां न चलाई जाए - राकेश मंडल, प्रदर्शनकारी

शिव सेना की ओर से पहले भी दो आवेदन दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए - भोला पाल, जिला अध्यक्ष, शिव सेना

उग्र आंदोलन की चेतावनी

परलकोट जन कल्याण संस्था ने प्रशासन से भारी वाहनों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

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