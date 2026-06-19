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धनबाद में धंसी सड़क, कई गांवों का टूटा संपर्क, लोगों में बढ़ा ECL के खिलाफ आक्रोश

धनबाद: जिले के निरसा स्थित ईसीएल मुगमा क्षेत्र के चापापुर ओसीपी के पास जमीन धंसने की घटना सामने आई है. करीब 100 मीटर लंबी सड़क 10 से 12 फीट नीचे धंस गई. इस घटना के बाद कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया. लोगों में ईसीएल प्रबोधन के खिलाफ आक्रोश है.

सड़क धंसने से आवागमन प्रभावित

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज आवाज के साथ सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया. घटना के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया. सड़क धंसने से आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घटना देर रात की है.

सड़क धंसने की वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ा (Etv Bharat)

लोगों में बढ़ी असुरक्षा की भावना

ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी जमीन धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं. उनका आरोप है कि लगातार हो रही भारी ब्लास्टिंग की वजह से इलाके में असुरक्षा की भावना बढ़ी है. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.