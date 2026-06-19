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धनबाद में धंसी सड़क, कई गांवों का टूटा संपर्क, लोगों में बढ़ा ECL के खिलाफ आक्रोश

धनबाद के निरसा में सड़क धंसने के बाद लोगों में ECL के खिलाफ आक्रोश बढ़ा.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 8:16 PM IST

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धनबाद: जिले के निरसा स्थित ईसीएल मुगमा क्षेत्र के चापापुर ओसीपी के पास जमीन धंसने की घटना सामने आई है. करीब 100 मीटर लंबी सड़क 10 से 12 फीट नीचे धंस गई. इस घटना के बाद कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया. लोगों में ईसीएल प्रबोधन के खिलाफ आक्रोश है.

सड़क धंसने से आवागमन प्रभावित

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज आवाज के साथ सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया. घटना के बाद स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया. सड़क धंसने से आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घटना देर रात की है.

सड़क धंसने की वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ा (Etv Bharat)

लोगों में बढ़ी असुरक्षा की भावना

ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी जमीन धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं. उनका आरोप है कि लगातार हो रही भारी ब्लास्टिंग की वजह से इलाके में असुरक्षा की भावना बढ़ी है. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जमीन धंसने की घटना की विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए.

सड़क धंसने से ग्रामीणों के दैनिक जीवन पर असर

वहीं झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि सड़क धंसने से कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की दैनिक जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों के लिए जल्द वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की.

फिलहाल स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है. इधर, ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र का तकनीकी सर्वे कराया जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाए.

मामला ईसीएल से जुड़ा है. सड़क धंस जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी बढ़ी है. ईसीएल प्रबंधन के द्वारा वैकल्पिक रास्ता बनाने की पहल की गई है: लिलेश्वर महतो, एसडीपीओ, निरसा

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